CIPRO: GUIDA AL COMPORTAMENTO DEI VISITATORI NEI PARCHI FORESTALI NAZIONALI

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Il Dipartimento delle Foreste, nell’ambito della propria politica volta a offrire servizi ricreativi forestali di alto livello, invita il pubblico a rispettare le norme di funzionamento vigenti all’interno dei Parchi Forestali Nazionali, nonché nelle singole strutture presenti al loro interno.
Per quanto riguarda i Parchi Forestali Nazionali di Athalassa e dell’Accademia Pedagogica, si ricorda che i visitatori sono tenuti a rispettare le norme di funzionamento, pubblicate sul sito web del Dipartimento delle Foreste e affisse in diversi punti dei parchi, nonché a rispettare l’ambiente naturale e gli altri utenti.
In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti punti:
- I tavoli e le panchine (ad eccezione di quelli gestiti dai punti di ristoro) sono a uso comune e non possono essere prenotati in anticipo.
- Il parcheggio è consentito esclusivamente nelle aree di sosta designate.
- I cani possono essere condotti esclusivamente lungo i percorsi indicati e devono essere sempre tenuti al guinzaglio.
- L’uso della bicicletta è consentito esclusivamente lungo i percorsi designati e a velocità ridotta, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti. È vietato andare in bicicletta fuori dai percorsi.
- Non è consentita alcuna attività commerciale all’interno dei Parchi, comprese le attività delle scuole estive, senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento delle Foreste.
- Per organizzare qualsiasi evento o attività di gruppo, comprese le feste di compleanno, è necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione del Dipartimento delle Foreste.
- È severamente vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo (ad esempio per cucinare o per l’uso del narghilè).
- I visitatori sono tenuti a mantenere pulito il Parco e a rispettare la fauna selvatica e l’ambiente naturale.
Il Dipartimento delle Foreste ringrazia il pubblico per la collaborazione e per il contributo alla tutela e all’utilizzo sicuro dei Parchi Forestali Nazionali.
****
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Το Τμήμα Δασών στα πλαίσια της πολιτικής του για προσφορά υψηλού επιπέδου δασικής αναψυχής καλεί το κοινό όπως ακολουθεί τους Κανόνες Λειτουργίας που εφαρμόζονται εντός των Εθνικών Δασικών Πάρκων, καθώς επίσης και στις επιμέρους υποδομές.
Σε σχέση με τα Εθνικά Δασικά Πάρκα Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας υπενθυμίζεται ότι οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Κανόνες Λειτουργίας τους, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών, καθώς επίσης και σε διάφορα σημεία των πάρκων και να σέβονται το φυσικό περιβάλλον και τους υπόλοιπους χρήστες.
Ιδιαίτερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- Τα τραπέζια και τα παγκάκια (εκτός εκείνων που διαχειρίζονται τα αναψυκτήρια) είναι κοινόχρηστα και δεν επιτρέπεται η προκράτησή τους.
- Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο στους καθορισμένους χώρους στάθμευσης.
- Η διακίνηση σκύλων επιτρέπεται μόνο στις καθορισμένες διαδρομές και πάντα με λουρί.
- Η ποδηλασία επιτρέπεται μόνο στις καθορισμένες διαδρομές και με χαμηλές ταχύτητες για την ασφάλεια όλων των χρηστών. Η εκτός δρόμου ποδηλασία απαγορεύεται.
- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα εντός των Πάρκων, περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων θερινών σχολείων, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Δασών.
- Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε οργανωμένης εκδήλωσης ή ομαδικής δραστηριότητας περιλαμβανομένου πάρτυ γενεθλίων απαιτείται εκ των προτέρων άδεια από το Τμήμα Δασών.
- Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. για ψήσιμο φαγητού, χρήση ναργιλέ).
- Οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν το Πάρκο καθαρό και να σέβονται την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον.
Το Τμήμα Δασών ευχαριστεί το κοινό για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην προστασία και ασφαλή χρήση των Εθνικών Δασικών Πάρκων
14 Αυγούστου, 2026