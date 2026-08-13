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Arte e cultura

Weekend di Ferragosto al Museo Tattile Statale Omero

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - ANCONA – In occasione del weekend di Ferragosto, il Museo Tattile
Statale Omero sarà aperto con i seguenti orari:

* venerdì 14 agosto dalle 14:00 alle 18:00;
* sabato 15 agosto (Ferragosto) dalle 10:00 alle 18:00;
* domenica 16 agosto dalle 10:00 alle 18:00.

Un'occasione per scoprire un percorso espositivo unico, con oltre 200
opere che raccontano l'evoluzione della scultura, dell'architettura e
del design, dall'antichità ai giorni nostri. Un viaggio multisensoriale
negli spazi della Mole Vanvitelliana, un luogo unico sul mare di Ancona.
Ingresso libero, ad eccezione della Collezione Design che ha un costo di
5 euro.

Banchina Giovanni da Chio 28 – Ancona

(AGENPARL)
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