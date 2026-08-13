Schengen, Caroppo (FI): “Sospensione inevitabile, governo si è mosso nella cornice europea. Spagna ha fallito

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "Il governo italiano si è mosso pienamente nella cornice europea, senza alcuna forzatura. Da tempo alcuni Stati esercitano controlli alle frontiere con la Spagna e la decisione italiana di limitare temporaneamente la libera circolazione in seguito all'emergenza di Ceuta non rappresenta un caso isolato". Lo dichiara il deputato Andrea Caroppo, capogruppo di Forza Italia nel Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen. "La regolarizzazione degli immigrati irregolari voluta dal governo Sánchez ha certamente alimentato aspettative e costituito un incentivo per nuovi flussi verso Ceuta, nella prospettiva di poter poi raggiungere altri Paesi europei. Di fronte a questa situazione, e anche alla luce dell'allarme sul rischio terrorismo richiamato dal ministro Piantedosi nella sua audizione, era inevitabile che l'Italia adottasse le misure precauzionali consentite dalle regole europee, a tutela dei propri confini, della sicurezza dei cittadini e, più in generale, dello spazio europeo.
Alle regolarizzazioni indiscriminate del governo Sánchez – prosegue l'onorevole Caroppo – l'Italia contrappone un modello fondato sul governo dei flussi, sulla cooperazione con i Paesi del Nord Africa e sugli accordi con i Paesi di origine e di transito. Un modello che prevede anche programmi di reinserimento per favorire i rimpatri volontari e progetti di formazione nei Paesi terzi, con l'obiettivo di qualificare lavoratori sul posto e creare alternative concrete alla migrazione irregolare. È questa la strada anche per colpire il traffico di esseri umani e la criminalità organizzata e per evitare che tragedie come quella di Ceuta, costata già decine e decine di vite, possano ripetersi".
(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "Il governo italiano si è mosso pienamente nella cornice europea, senza alcuna forzatura. Da tempo alcuni Stati esercitano controlli alle frontiere con la Spagna e la decisione italiana di limitare temporaneamente la libera circolazione in seguito all'emergenza di Ceuta non rappresenta un caso isolato". Lo dichiara il deputato Andrea Caroppo, capogruppo di Forza Italia nel Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen. "La regolarizzazione degli immigrati irregolari voluta dal governo Sánchez ha certamente alimentato aspettative e costituito un incentivo per nuovi flussi verso Ceuta, nella prospettiva di poter poi raggiungere altri Paesi europei. Di fronte a questa situazione, e anche alla luce dell'allarme sul rischio terrorismo richiamato dal ministro Piantedosi nella sua audizione, era inevitabile che l'Italia adottasse le misure precauzionali consentite dalle regole europee, a tutela dei propri confini, della sicurezza dei cittadini e, più in generale, dello spazio europeo.