Meta e i sindacati USA siglano un accordo nazionale per costruire i data center dell’intelligenza artificiale

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Meta rafforza la propria strategia infrastrutturale negli Stati Uniti legando l’espansione dei data center destinati all’intelligenza artificiale a una nuova partnership nazionale con i sindacati dell’edilizia. L’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato un accordo con la North America’s Building Trades Unions (NABTU), organizzazione che rappresenta circa tre milioni di lavoratori specializzati del settore delle costruzioni.
Secondo quanto riportato dal Washington Examiner, si tratta della prima volta che Meta formalizza su scala nazionale una collaborazione di questo tipo con il movimento sindacale delle professioni edili. L’intesa riguarda uno dei settori più strategici per il futuro dell’azienda: la costruzione e la manutenzione delle enormi infrastrutture necessarie per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Data center AI e lavoratori specializzati al centro dell’accordo
La partnership nasce dai colloqui tra Sean McGarvey, presidente della NABTU, e Dina Powell McCormick, presidente di Meta. L’obiettivo è creare una relazione strutturale tra l’espansione dell’infrastruttura tecnologica dell’azienda e la formazione di una forza lavoro americana specializzata.
La crescita dell’intelligenza artificiale richiede infatti investimenti sempre maggiori in data center, reti elettriche, sistemi di raffreddamento, fibra ottica e infrastrutture di sicurezza. Dietro la corsa ai modelli AI non ci sono quindi soltanto semiconduttori e software: servono migliaia di elettricisti, tecnici, installatori, saldatori e altri professionisti qualificati per costruire e mantenere gli impianti.
McGarvey ha sottolineato come la collaborazione possa trasformare gli investimenti tecnologici in opportunità occupazionali di lungo periodo per le comunità locali.
“NABTU è orgogliosa di collaborare con Meta. Il Future Is For Everyone Fund rappresenta esattamente il tipo di investimento di cui le comunità americane hanno bisogno e che apprezzeranno.”
Il presidente del sindacato ha inoltre evidenziato la necessità di una pianificazione della forza lavoro, di programmi di formazione e di investimenti continuativi capaci di collegare direttamente i lavoratori alle nuove opportunità professionali generate dalla costruzione dell’infrastruttura digitale.
Meta: l’infrastruttura americana è decisiva nella corsa globale all’AI
Anche Dina Powell McCormick ha presentato l’accordo come qualcosa che va oltre il tradizionale rapporto tra un’impresa e i suoi fornitori.
Secondo la presidente di Meta, i lavoratori specializzati coinvolti nella costruzione dei data center stanno contribuendo a realizzare l’infrastruttura necessaria affinché gli Stati Uniti possano mantenere una posizione centrale nella competizione internazionale sull’intelligenza artificiale.
La costruzione fisica dell’AI sta infatti diventando una questione industriale e geopolitica. La disponibilità di capacità di calcolo dipende da enormi investimenti in energia, edifici, semiconduttori, reti e sistemi di raffreddamento. La possibilità di costruire rapidamente queste infrastrutture è quindi destinata a diventare un elemento importante della competizione tecnologica tra Stati Uniti, Cina e altre grandi economie.
Un fondo da un miliardo di dollari
Un elemento centrale della strategia è il “Future Is For Everyone Fund”, iniziativa di Meta del valore di un miliardo di dollari destinata alle comunità nelle quali l’azienda possiede e gestisce data center.
Il programma punta a creare collegamenti tra Meta, organizzazioni sindacali locali, programmi di apprendistato e lavoratori specializzati impegnati nella realizzazione delle infrastrutture.
In questo modo, l’espansione dei data center dovrebbe produrre effetti economici che vadano oltre la fase iniziale di costruzione degli impianti, contribuendo alla formazione professionale e alla creazione di competenze utilizzabili anche in altri grandi progetti infrastrutturali.
Formazione per data center sempre più complessi
L’accordo prevede inoltre che le organizzazioni locali affiliate alla NABTU adattino parte dei propri programmi di apprendistato e formazione alle esigenze specifiche dei moderni data center.
Tra le competenze richieste figurano la realizzazione e manutenzione di sistemi elettrici ad alta tensione, infrastrutture di raffreddamento, impianti antincendio e reti sicure in fibra ottica.
Sono settori particolarmente importanti perché i nuovi data center AI hanno esigenze molto superiori rispetto alle infrastrutture informatiche tradizionali. I cluster composti da grandi quantità di acceleratori per l’intelligenza artificiale consumano enormi quantità di elettricità e producono considerevoli quantità di calore, rendendo essenziali sistemi energetici e di raffreddamento sempre più sofisticati.
Una partnership pensata sul lungo periodo
Meta avrebbe inoltre deciso di considerare la costruzione e l’espansione della propria infrastruttura come una partnership di lungo periodo con le organizzazioni sindacali, anziché limitarsi a singoli contratti legati alla realizzazione di specifici impianti.
L’approccio potrebbe assumere particolare importanza considerando la velocità con cui le grandi aziende tecnologiche stanno aumentando gli investimenti nelle infrastrutture AI.
La competizione sui modelli di nuova generazione si sta infatti trasformando anche in una corsa alla capacità fisica di costruire data center e garantire loro energia sufficiente. L’accordo con NABTU consente a Meta di affrontare contemporaneamente uno dei principali problemi di questa espansione: assicurarsi una disponibilità stabile di lavoratori altamente qualificati.
La partnership mostra quindi come la corsa all’intelligenza artificiale stia progressivamente uscendo dai soli laboratori di ricerca. Accanto agli algoritmi, ai chip e ai modelli AI, la disponibilità di energia, infrastrutture e forza lavoro specializzata sta diventando una componente fondamentale della competizione tecnologica globale.