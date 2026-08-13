I Ricchi e Poveri in concerto il 16 agosto 2026

Nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna della Madia

L'evento, gratuito e aperto a tutti , rappresenta uno dei momenti più attesi del programma dei festeggiamenti e si inserisce nel ricco calendario di iniziative che, ogni anno, accompagnano le celebrazioni in onore della patrona. Un appuntamento pensato per coinvolgere l'intera comunità e offrire a cittadini, visitatori e turisti una serata di musica e spettacolo nel cuore della città.

La scelta dei Ricchi e Poveri conferma la volontà del Comune di Monopoli e del Comitato Festa Patria di proporre un appuntamento di grande richiamo, capace di parlare a un pubblico ampio e intergenerazionale. La formazione, tra i gruppi italiani più conosciuti e apprezzati anche all'estero, porta sul palco una storia musicale lunga quasi 60 anni , costellata di successi che hanno attraversato generazioni e confini.

Il concerto di Monopoli rientra inoltre nel tour internazionale dei Ricchi e Poveri , che ha portato il gruppo in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Repubblica Ceca, Austria e Slovacchia , confermando la capacità della storica formazione di conquistare il pubblico anche oltre i confini nazionali.

Lo spettacolo ripercorrerà le tappe più significative di una carriera straordinaria, attraverso un repertorio ricco di brani diventati parte della memoria collettiva della musica italiana. Sul palco si alterneranno grandi classici come La prima cosa bella , Che sarà , Mamma Maria , Voulez vous danser , Se m'innamoro e Sarà perché ti amo , insieme ai successi più recenti che hanno riportato i Ricchi e Poveri al centro dell'attenzione del grande pubblico. Tra questi, anche i recenti tormentoni "Ma non tutta la vita" e "Aria" , che testimoniano la capacità del gruppo di rinnovarsi e di mantenere un rapporto diretto con il pubblico, senza perdere l'identità costruita in decenni di attività artistica.

L'appuntamento si inserisce infatti nel più ampio calendario di iniziative religiose, civili e culturali organizzate in onore della Madonna della Madia, una ricorrenza profondamente radicata nella storia e nelle tradizioni di Monopoli e capace ogni anno di richiamare migliaia di persone tra cittadini, visitatori, turisti e fedeli.