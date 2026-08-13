(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Penso che sia abbastanza evidente che tra Italia e Spagna non ci sono confini terresti e che la scelta di questo governo è puramente propagandistica. Viene da chiedersi se la sospensione di Schengen ha come obiettivo principale quello di distogliere l'attenzione da vicende come quella di Daniela Santanché o di Andrea Delmastro. Per riuscirci si è addirittura sconvolta la geografia.
SCHENGEN, PIRRO (M5S) A PIANTEDOSI: AVETE SCONVOLTO LA GEOGRAFIA PER DISTOGLIERE L’ATTENZIONE DA DELMASTRO
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