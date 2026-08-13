IL COMUNE COMUNICA – Amiu, nuove nomine entro il 15 settembre

AMIU, NUOVE NOMINE ENTRO IL 15 SETTEMBRE,

CONFERMATO TEMPORANEAMENTE L'ATTUALE CDA.

IL SINDACO LECCESE: "EVITATE DESIGNAZIONI A FERRAGOSTO,

SCELTA FATTA PER LA TRASPARENZA"

"Ho scelto di rinviare di alcune settimane le nuove nomine in Amiu per garantire la massima trasparenza nei confronti della città. Procedere alla designazione dei nuovi amministratori alla vigilia di Ferragosto avrebbe inevitabilmente alimentato polemiche e interpretazioni che considero inutili e che rischierebbero di distogliere l'attenzione dalla vera priorità: migliorare il servizio di igiene urbana".

Così il sindaco di Bari Vito Leccese ha spiegato la conferma temporanea degli attuali componenti del Consiglio di amministrazione di Amiu Puglia, fissando al contempo la designazione dei nuovi amministratori della società per dopo la pausa estiva.

Con un decreto firmato oggi, ha così confermato l'attuale terna di consiglieri designati dal Comune di Bari e l'ingegnera Antonella Lomoro nelle funzioni di presidente. La conferma avrà carattere strettamente temporaneo, per il periodo necessario all'individuazione dei nuovi componenti e comunque non oltre il prossimo 15 settembre, termine entro il quale dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.

"La decisione consente, da un lato, di assicurare la piena continuità operativa dell'azienda in un periodo particolarmente delicato per il servizio di igiene urbana e, dall'altro, di procedere alle nuove designazioni alla ripresa delle ordinarie attività istituzionali, garantendo anche il regolare svolgimento delle procedure previste per le nomine nelle società partecipate – ha spiegato il primo cittadino -. Voglio che le scelte sulla governance di una società così importante per Bari siano compiute con la massima serenità, alla luce del sole e senza condizionamenti di alcuna natura, nell'esclusivo interesse della città. Per questo abbiamo scelto di garantire per un periodo molto circoscritto la continuità dell'attuale Consiglio di amministrazione e di procedere al rinnovo nelle prossime settimane.

Ai cittadini interessa, giustamente, avere una città pulita e un servizio efficiente. È questo il mandato che daremo alla nuova governance di Amiu ed è su questo obiettivo che intendo concentrare l'attenzione dell'amministrazione. Tutte le altre dinamiche, rispetto a questa priorità, vengono decisamente dopo".