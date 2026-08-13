CASO DI DENGUE IMPORTATO A FERRARA, IL SINDACO FIRMA L’ORDINANZA PER LA DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI NEL RAGGIO DI 100 METRI DALL’ABITAZIONE DELLA PERSONA RISULTATA POSITIVA. TRATTAMENTI ADULTICIDI E LARVICIDI E ATTIVITÀ PORTA A PORTA

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA
INTERVENTI NEL RAGGIO DI 100 METRI DALL'ABITAZIONE DELLA PERSONA RISULTATA
POSITIVA. TRATTAMENTI ADULTICIDI E LARVICIDI E ATTIVITÀ PORTA A PORTA
Ferrara, 13 agosto 2026 – A seguito della segnalazione di un caso importato
di Dengue accertato nel territorio comunale di Ferrara, il sindaco Alan
Fabbri ha firmato un'ordinanza che dispone l'attivazione immediata degli
interventi straordinari di disinfestazione previsti dal Piano regionale di
sorveglianza e controllo delle arbovirosi.
Gli interventi interesseranno un raggio di 100 metri dall'area individuata
Angelini.
Le operazioni prevedono trattamenti adulticidi nelle aree pubbliche per tre
giorni consecutivi, interventi adulticidi e larvicidi nelle aree private
con modalità porta a porta, la rimozione dei possibili focolai larvali e il
contestuale trattamento larvicida delle tombinature pubbliche.
Il caso segnalato oggi a Ferrara riguarda una persona residente a Ferrara,
attualmente ricoverata presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara. A seguito della comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell'Ausl di Ferrara e degli accertamenti effettuati dal Centro di
riferimento regionale per le emergenze microbiologiche di Bologna, sono
state prontamente attivate le misure precauzionali previste dal protocollo
regionale.
"L'intervento ha l'obiettivo di ridurre il più possibile la popolazione di
zanzara tigre e prevenire la possibile trasmissione del virus, attraverso
specifici trattamenti nelle aree pubbliche e private. Come Comune invito i
cittadini della zona interessata alla massima collaborazione con gli
operatori incaricati, attenendosi alle prescrizioni dell'ordinanza e alle
indicazioni fornite durante le attività porta a porta", *ha detto il* sindaco
Alan Fabbri.
L'ordinanza dispone che i residenti, gli amministratori condominiali, gli
operatori commerciali e, in generale, tutti coloro che hanno la
disponibilità di abitazioni o aree aperte comprese nella zona interessata
consentano l'accesso agli operatori di Ferrara Tua, incaricati dal Comune
di effettuare gli interventi nelle aree cortilive private.
In particolare, nelle notti tra il 13 e il 15 agosto, durante gli
interventi di disinfestazione nelle aree stradali, i residenti dovranno
tenere chiuse porte e finestre e sospendere il funzionamento degli impianti
di ricambio dell'aria.
Durante i trattamenti dovranno inoltre essere tenuti al chiuso gli animali
domestici, proteggendo con teli di plastica ricoveri, ciotole e
abbeveratoi. Prima degli interventi dovranno essere raccolte frutta e
verdura degli orti oppure le piante dovranno essere protette ermeticamente
con teli di plastica.
In seguito al trattamento viene raccomandato di rispettare un intervallo di
15 giorni prima del consumo, procedendo successivamente a un lavaggio
accurato. Mobili, suppellettili e giochi per bambini rimasti all'esterno ed
esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti. In caso
di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente
la parte interessata con acqua e sapone.
Per i