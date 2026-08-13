(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Piacenza, 13 agosto 2026
*Oggetto: **Nuovo orario sperimentale di apertura al pubblico per il
Servizio Progetto Casa*
A partire dal 17 agosto, sino a venerdì 11 settembre compreso, lo sportello
pubblico nella sola giornata del giovedì, dalle 8.45 alle 13.30 e dalle
15.30 alle 17.30.
Una modifica sperimentale, che fa seguito a una ricognizione generale
sull'accesso dell'utenza allo sportello ed è funzionale a una più
efficiente organizzazione delle attività d'ufficio. Nel contempo, si
garantisce l'efficacia e la puntualità delle risposte alle esigenze dei
cittadini, anche grazie al potenziamento digitale e all'ampliamento dei
servizi resi disponibili online.