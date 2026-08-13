Agenzia nr. 1826 – Perrino di Brindisi, Gioia: “Nessuna chiusura per il Centro Glaucoma

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto
Perrino di Brindisi, Gioia: "Nessuna chiusura per il Centro Glaucoma"
"Prima di lanciare allarmi a mezzo stampa, col rischio concreto di generare un'ingiustificata preoccupazione tra i cittadini e, soprattutto, tra i pazienti più fragili, sarebbe sempre opportuno verificare lo stato reale dei servizi sanitari sul territorio.
Smentisco categoricamente le notizie circolate nelle ultime ore: affermare che il Centro Glaucoma dell'ospedale "Perrino" sia stato chiuso è semplicemente falso. Il servizio non ha mai interrotto la propria attività e non ne è mai stata prevista la cessazione.
A seguito del collocamento a riposo di un medico oculista, l'operatività della struttura continua a essere garantita da due specialisti.