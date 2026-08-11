Cs avviso pubblico per cartellone Festival dei Popoli

Festival

dei Popoli, pubblicato sul sito del Comune l'avviso pubblico per acquisire

proposte progettuali

E' stato

pubblicato sul sito del Comune di Martina l'avviso pubblico n. 44 del 10 agosto

2026 finalizzato all'acquisizione di

proposte per il Festival dei Popoli 2026, rassegna dedicata al dialogo

interculturale, alla partecipazione, all'inclusione e alla valorizzazione delle

diverse identità culturali presenti sul territorio.

L'avviso è

stato emanato dal Settore Servizi alla Persona a seguito di delibera n. 361 del

6 agosto 2026 approvata dalla Giunta guidata dal Sindaco Gianfranco Palmisano.

L'obiettivo

dell'Amministrazione Comunale è quello di dare vita ad un programma partecipato,

raccogliendo proposte da inserire in un

cartellone unitario e coordinato di eventi sociali e culturali da tenere dal 15

al 18 ottobre prossimi.

L'avviso è

rivolto a enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, istituzioni

scolastiche, comunità straniere, enti religiosi, operatori culturali, imprese,

cooperative e altri soggetti pubblici o privati, singolarmente o in forma

associata, purché le iniziative proposte siano coerenti con le finalità del

Festival e non perseguano finalità di lucro o politiche.

Le

proposte potranno riguardare numerosi ambiti tra cui, a titolo

esemplificativo: esposizioni dedicate a culture e tradizioni

internazionali, iniziative enogastronomiche, musica, danza e folklore, mostre e

rassegne cinematografiche, laboratori educativi e linguistici, incontri e

tavole rotonde, attività sportive interculturali, oltre a progetti realizzati

in collaborazione con associazioni, scuole, enti del Terzo Settore e comunità

straniere.

Per le

proposte selezionate potrà essere riconosciuto un contributo economico a

rimborso delle spese sostenute, oltre alle altre forme di sostegno previste,

tra cui il patrocinio, la concessione di spazi comunali e, compatibilmente con

le disponibilità dell'ente, attrezzature e servizi di supporto. Le proposte

saranno valutate in relazione alla coerenza con le finalità del Festival,

nonché alla congruità e sostenibilità economico-finanziaria.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 10.00

del 7 settembre 2026, esclusivamente tramite

utilizzando la modulistica allegata all'avviso e indicando

nell'oggetto la dicitura "Proposta per Festival dei Popoli 2026".

Per

informazioni e chia