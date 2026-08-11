Cs avviso pubblico per cartellone Festival dei Popoli

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Festival
dei Popoli, pubblicato sul sito del Comune l'avviso pubblico per acquisire
proposte progettuali
E' stato
pubblicato sul sito del Comune di Martina l'avviso pubblico n. 44 del 10 agosto
2026 finalizzato all'acquisizione di
proposte per il Festival dei Popoli 2026, rassegna dedicata al dialogo
interculturale, alla partecipazione, all'inclusione e alla valorizzazione delle
diverse identità culturali presenti sul territorio.
L'avviso è
stato emanato dal Settore Servizi alla Persona a seguito di delibera n. 361 del
6 agosto 2026 approvata dalla Giunta guidata dal Sindaco Gianfranco Palmisano.
L'obiettivo
dell'Amministrazione Comunale è quello di dare vita ad un programma partecipato,
raccogliendo proposte da inserire in un
cartellone unitario e coordinato di eventi sociali e culturali da tenere dal 15
al 18 ottobre prossimi.
L'avviso è
rivolto a enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, istituzioni
scolastiche, comunità straniere, enti religiosi, operatori culturali, imprese,
cooperative e altri soggetti pubblici o privati, singolarmente o in forma
associata, purché le iniziative proposte siano coerenti con le finalità del
Festival e non perseguano finalità di lucro o politiche.
Le
proposte potranno riguardare numerosi ambiti tra cui, a titolo
esemplificativo: esposizioni dedicate a culture e tradizioni
internazionali, iniziative enogastronomiche, musica, danza e folklore, mostre e
rassegne cinematografiche, laboratori educativi e linguistici, incontri e
tavole rotonde, attività sportive interculturali, oltre a progetti realizzati
in collaborazione con associazioni, scuole, enti del Terzo Settore e comunità
straniere.
Per le
proposte selezionate potrà essere riconosciuto un contributo economico a
rimborso delle spese sostenute, oltre alle altre forme di sostegno previste,
tra cui il patrocinio, la concessione di spazi comunali e, compatibilmente con
le disponibilità dell'ente, attrezzature e servizi di supporto. Le proposte
saranno valutate in relazione alla coerenza con le finalità del Festival,
nonché alla congruità e sostenibilità economico-finanziaria.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 10.00
del 7 settembre 2026, esclusivamente tramite
utilizzando la modulistica allegata all'avviso e indicando
nell'oggetto la dicitura "Proposta per Festival dei Popoli 2026".
Per
informazioni e chia