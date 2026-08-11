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Politica Interna

Migranti: Bergamini, sanatoria Sanchez pericoloso pull factor. Kristersson conferma linea PPE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "Le parole del premier svedese Ulf Kristersson sulla sanatoria deliberata dal governo Sanchez sono perfettamente compatibili con quella posizione che Forza Italia ha sostenuto fin dai tempi in cui la Spagna ha adottato l'iniziativa. Avevamo denunciato immediatamente il rischio che una regolarizzazione di massa potesse trasformarsi in un pericoloso pull factor, incentivando nuove partenze e alimentando l'aspettativa di poter ottenere, una volta arrivati in Europa, una forma di stabilizzazione. Kristersson è un esponente del PPE e la sua posizione testimonia con chiarezza quale sia la linea che il nostro Partito e la nostra famiglia politica europea intendono portare avanti: responsabilità e controllo delle frontiere, cooperazione con i Paesi Africani come altra leva per bloccare le partenze. Non può esistere una doppia Europa, una determinata nel contrastare l'immigrazione irregolare e l'altra lassista, perché le scelte di un singolo Paese finiscono inevitabilmente per avere conseguenze sugli altri, soprattutto nello spazio Schengen. Il lassismo non è solidarietà: è un fattore di destabilizzazione che espone l'Unione europea alla pressione dei trafficanti e rischia di vanificare gli sforzi compiuti per governare i flussi".

(AGENPARL)
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