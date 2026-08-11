[Comune Palermo] Ferragosto, Piampiano: “Nuove tendopoli sulle spiagge. Servono subito controlli

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - «Esprimo forte preoccupazione per la presenza di nuove tendopoli e di
attendamenti sulla spiaggia di Vergine Maria, a pochi giorni da Ferragosto.
La comparsa di nuove tendopoli rappresenta un segnale che non può essere
sottovalutato.
È necessario che al più presto venga assicurata una presenza capillare
degli organi di controllo sulle nostre spiagge, con particolare attenzione
alle aree maggiormente esposte al fenomeno, per prevenire l'installazione
di attendamenti, situazioni di degrado e comportamenti che possano mettere
a rischio la sicurezza delle persone e la tutela dell'ambiente.
Mi risulta che il Sindaco abbia emesso un'apposita ordinanza per
scongiurare l'utilizzo improprio delle aree demaniali e, in particolare,
per vietare gli attendamenti e le attività aggregative sulle spiagge nel
periodo di Ferragosto. Il provvedimento prevede espressamente anche
l'attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.
Auspico pertanto che, in tempi brevi, i competenti organi di controllo
facciano rispettare pienamente il provvedimento, intervenendo laddove
dovessero essere riscontrate situazioni non consentite».