Agenzia regionale 863.26 Decaro Miglietta Polignano a Mare Città della Musica

*Polignano a Mare Città della Musica, **dal 4 al 7 settembre "Tra Domenico

Modugno e la canzone d'autore"*

Torna dal 4 al 7 settembre "Polignano a Mare Città della Musica", promosso

dal Comune di Polignano a Mare in collaborazione con Regione Puglia e

Puglia Culture. "Tra Domenico Modugno e la canzone d'autore" è il titolo

della quattro giornate di concerti, incontri, cinema e approfondimenti che

porteranno a Polignano a Mare alcuni dei protagonisti della scena musicale

italiana: da Syria e Peppe Voltarelli con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo,

protagonista anche della serata "Meravigliose", dedicata alle voci

femminili pugliesi, fino a Marco Castello, Anna Castiglia, Frankie hi-nrg mc e

Daniele Silvestri.

Dopo l'appuntamento dello scorso aprile "Nel segno di Domenico Modugno –

Canzone d'autore, cinema, luoghi del cuore", e dopo una stagione che ha

visto "Polignano a Mare Città della Musica" raccontare il territorio

attraverso linguaggi musicali diversi, dalle esibizioni delle bande

cittadine al tango, dalla selezione della rassegna Ad Libitum al Polignano

a Mare International Jazz Festival, passando per il Premio Pierluigi

Galluzzi, il progetto prosegue con il segmento principale consolidandosi

come una proposta culturale diffusa. L'edizione 2026 conferma infatti

l'evoluzione di "Polignano a Mare Città della Musica" in un progetto

culturale che intreccia spettacolo, formazione, cinema e valorizzazione del

territorio, facendo riferimento alla figura di Domenico Modugno per aprirsi

ai protagonisti della canzone d'autore italiana contemporanea e a nuovi

linguaggi artistici.

"Siamo felici di sostenere una manifestazione che porterà a Polignano a

Mare grandi autori e interpreti del panorama musicale nazionale e

internazionale che offriranno al pubblico dell'estate pugliese quattro

serate di musica, di arte e di cultura – il commento di *Antonio

Decaro, *presidente

della Regione Puglia – Sullo sfondo immancabile la presenza e la grande

musica di Domenico Modugno, orgoglio pugliese, nonché ambasciatore della

musica italiana nel mondo. Il connubio tra la storia, l'identità e la

cultura della nostra terra, che si esprime nel personaggio di Modugno, con

l'interpretazione e il mondo dei nostri artisti contemporanei crediamo

possa essere il valore aggiunto di una proposta culturale che non si ferma

al mero ricordo ma che rende vivo il patrimonio artistico e culturale

pugliese e lo consegna in veste sempre nuova alle generazioni a venire".

"Quando abbiamo immaginato "Polignano a Mare Città della Musica" volevamo

andare oltre il singolo evento e costruire un progetto culturale capace di

vivere durante tutto l'anno – il commento di *Vito Carrieri*, sindaco di

Polignano a Mare – Modugno rappresenta una radice straordinaria della

nostra identità, ma da quella radice vogliamo partire per parlare della

musica di oggi, della canzone d'autore, dei giovani, del talento pugliese e

dei diversi linguaggi della cultura. Dopo gli appuntamenti che ci hanno

accompagnato da aprile fino al jazz di agosto, queste quattro giornate

rappresentano il cuore di un percorso che vogliamo far crescere nel tempo,

perché Polignano sia sempre più riconosciuta non soltanto per la sua

bellezza, ma anche come Città della Musica".

"Le quattro giornate dedicate alla figura di Domenico Modugno sono un buon

esempio di come si possano formare e coinvolgere nuovi pubblici –

dichiara *Silvia

Miglietta*, assessora alla Cultura e alla Conoscenza Regione Puglia – Mettendo

insieme cinema, musica d'autore, artiste e artisti affermati ed emergenti,

infatti, questo progetto va oltre la celebrazione di un artista che ha

segnato la storia della musica per costruire uno spazio di sperimentazione

capace di mettere insieme memoria, contemporaneità e territorio. Uno spazio

dove il nostro patrimonio culturale si consegna alle giovani generazioni e

al futuro".

""Polignano a Mare Città della Musica 2026" nasce dalla volontà di

valorizzare un patrimonio artistico e culturale che appartiene

profondamente alla Puglia e, allo stesso tempo, alla storia della musica

italiana" dichiara *Paolo Ponzio*, presidente Puglia Culture. "Partire da

Domenico Modugno significa non soltanto rendere omaggio a un artista

straordinario, indissolubilmente legato a Polignano, ma riconoscere nella

sua eredità una materia ancora viva, capace di dialogare con la

contemporaneità e con nuove generazioni di interpreti e autori. Con questo

progetto Puglia Culture, insieme alla Regione Puglia, intende costruire un

percorso in cui qualità artistica, identità dei luoghi e visione

contemporanea si incontrano, mettendo in relazione musica, cinema, artisti,

pubblico e territorio".

Moro a Polignano a Mare – dichiara *Stefano Senardi, *direttore artistico

della manifestazione* – *Era il 2013 e da allora ogni volta che torno in

questa splendida cittadina, che a buon diritto ci stiamo abituando a

chiamare "Città della Musica", non solo incontro vecchi e nuovi amici, ma

mi confronto con una sempre più bella e crescente voglia di creare qualcosa

di importante e duraturo, nel campo della musica e della cultura, cosa che

mi stimola e mi gratifica. Anche quest'anno, dal 4 al 7 settembre, ci

incontreremo per festeggiare la grande musica d'autore e Domenico Modugno,

l'artista che più ha contribuito a cambiare la storia della musica

italiana. A "Polignano a Mare Città della Musica" avremo per ospiti

esponenti di primo piano della canzone d'autore, l'Orchestra Sinfonica di

Sanremo, oltre a serate di cinema e incontri professionali, il tutto con

un'attenzione particolare al territorio e alle sue eccellenze, con una

serata che vedrà protagoniste cinque "meravigliose" cantanti pugliesi."

giornata dedicata alla figura di Domenico Modugno che, accanto agli

incontri di approfondimento, culminerà la sera con il grande omaggio

dell'Orchestra

Sinfonica di Sanremo. Sul palco, Sirya, Peppe Voltarelli e l'attore Davide

Mancini, autore e interprete del racconto originale della serata,

accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e teatro attraverso i

classici che hanno scandito la vita di Modugno: da Polignano a Mare a San

Pietro Vernotico, da Sanremo a Lampedusa, insieme a pagine meno conosciute

della sua straordinaria vicenda artistica e umana.

Sabato 5 settembre sarà la volta di "*Meravigliose*", una serata che,

partendo sempre da Domenico Modugno e dalla sua eredità di uomo, oltre che

artista, renderà omaggio al talento femminile pugliese tra incursioni

teatrali, momenti di approfondimento e un racconto-concerto con

protagoniste Erica Mou, Carolina Bubbico, Cinzia Tedesco, Gaia Gentile

e Rachele

Andrioli e Coro a Coro, accompagnate dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo,

autrice dei testi e interprete Antonella Carone.

Domenica 6 settembre saliranno sul palco alcune delle voci più

rappresentative della scena cantautorale contemporanea: Marco Castello, Anna

Castiglia, Frankie hi-nirg mc e Daniele Silvestri, con Luca De Gennaro.

A chiudere la manifestazione, lunedì 7 settembre, sarà "Al cinema con

Modugno", una giornata dedicata al rapporto tra il grande artista e il

cinema, realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di

Cinematografia – Cineteca Nazionale, con proiezioni e approfondimenti che

completeranno il racconto di una delle figure più importanti della cultura

italiana del Novecento.

accesso libero.