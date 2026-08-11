Agenzia regionale 863.26 Decaro Miglietta Polignano a Mare Città della Musica

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - *Polignano a Mare Città della Musica, **dal 4 al 7 settembre "Tra Domenico
Modugno e la canzone d'autore"*
Torna dal 4 al 7 settembre "Polignano a Mare Città della Musica", promosso
dal Comune di Polignano a Mare in collaborazione con Regione Puglia e
Puglia Culture. "Tra Domenico Modugno e la canzone d'autore" è il titolo
della quattro giornate di concerti, incontri, cinema e approfondimenti che
porteranno a Polignano a Mare alcuni dei protagonisti della scena musicale
italiana: da Syria e Peppe Voltarelli con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo,
protagonista anche della serata "Meravigliose", dedicata alle voci
femminili pugliesi, fino a Marco Castello, Anna Castiglia, Frankie hi-nrg mc e
Daniele Silvestri.
Dopo l'appuntamento dello scorso aprile "Nel segno di Domenico Modugno –
Canzone d'autore, cinema, luoghi del cuore", e dopo una stagione che ha
visto "Polignano a Mare Città della Musica" raccontare il territorio
attraverso linguaggi musicali diversi, dalle esibizioni delle bande
cittadine al tango, dalla selezione della rassegna Ad Libitum al Polignano
a Mare International Jazz Festival, passando per il Premio Pierluigi
Galluzzi, il progetto prosegue con il segmento principale consolidandosi
come una proposta culturale diffusa. L'edizione 2026 conferma infatti
l'evoluzione di "Polignano a Mare Città della Musica" in un progetto
culturale che intreccia spettacolo, formazione, cinema e valorizzazione del
territorio, facendo riferimento alla figura di Domenico Modugno per aprirsi
ai protagonisti della canzone d'autore italiana contemporanea e a nuovi
linguaggi artistici.
"Siamo felici di sostenere una manifestazione che porterà a Polignano a
Mare grandi autori e interpreti del panorama musicale nazionale e
internazionale che offriranno al pubblico dell'estate pugliese quattro
serate di musica, di arte e di cultura – il commento di *Antonio
Decaro, *presidente
della Regione Puglia – Sullo sfondo immancabile la presenza e la grande
musica di Domenico Modugno, orgoglio pugliese, nonché ambasciatore della
musica italiana nel mondo. Il connubio tra la storia, l'identità e la
cultura della nostra terra, che si esprime nel personaggio di Modugno, con
l'interpretazione e il mondo dei nostri artisti contemporanei crediamo
possa essere il valore aggiunto di una proposta culturale che non si ferma
al mero ricordo ma che rende vivo il patrimonio artistico e culturale
pugliese e lo consegna in veste sempre nuova alle generazioni a venire".
"Quando abbiamo immaginato "Polignano a Mare Città della Musica" volevamo
andare oltre il singolo evento e costruire un progetto culturale capace di
vivere durante tutto l'anno – il commento di *Vito Carrieri*, sindaco di
Polignano a Mare – Modugno rappresenta una radice straordinaria della
nostra identità, ma da quella radice vogliamo partire per parlare della
musica di oggi, della canzone d'autore, dei giovani, del talento pugliese e
dei diversi linguaggi della cultura. Dopo gli appuntamenti che ci hanno
accompagnato da aprile fino al jazz di agosto, queste quattro giornate
rappresentano il cuore di un percorso che vogliamo far crescere nel tempo,
perché Polignano sia sempre più riconosciuta non soltanto per la sua
bellezza, ma anche come Città della Musica".
"Le quattro giornate dedicate alla figura di Domenico Modugno sono un buon
esempio di come si possano formare e coinvolgere nuovi pubblici –
dichiara *Silvia
Miglietta*, assessora alla Cultura e alla Conoscenza Regione Puglia – Mettendo
insieme cinema, musica d'autore, artiste e artisti affermati ed emergenti,
infatti, questo progetto va oltre la celebrazione di un artista che ha
segnato la storia della musica per costruire uno spazio di sperimentazione
capace di mettere insieme memoria, contemporaneità e territorio. Uno spazio
dove il nostro patrimonio culturale si consegna alle giovani generazioni e
al futuro".
""Polignano a Mare Città della Musica 2026" nasce dalla volontà di
valorizzare un patrimonio artistico e culturale che appartiene
profondamente alla Puglia e, allo stesso tempo, alla storia della musica
italiana" dichiara *Paolo Ponzio*, presidente Puglia Culture. "Partire da
Domenico Modugno significa non soltanto rendere omaggio a un artista
straordinario, indissolubilmente legato a Polignano, ma riconoscere nella
sua eredità una materia ancora viva, capace di dialogare con la
contemporaneità e con nuove generazioni di interpreti e autori. Con questo
progetto Puglia Culture, insieme alla Regione Puglia, intende costruire un
percorso in cui qualità artistica, identità dei luoghi e visione
contemporanea si incontrano, mettendo in relazione musica, cinema, artisti,
pubblico e territorio".
Moro a Polignano a Mare – dichiara *Stefano Senardi, *direttore artistico
della manifestazione* – *Era il 2013 e da allora ogni volta che torno in
questa splendida cittadina, che a buon diritto ci stiamo abituando a
chiamare "Città della Musica", non solo incontro vecchi e nuovi amici, ma
mi confronto con una sempre più bella e crescente voglia di creare qualcosa
di importante e duraturo, nel campo della musica e della cultura, cosa che
mi stimola e mi gratifica. Anche quest'anno, dal 4 al 7 settembre, ci
incontreremo per festeggiare la grande musica d'autore e Domenico Modugno,
l'artista che più ha contribuito a cambiare la storia della musica
italiana. A "Polignano a Mare Città della Musica" avremo per ospiti
esponenti di primo piano della canzone d'autore, l'Orchestra Sinfonica di
Sanremo, oltre a serate di cinema e incontri professionali, il tutto con
un'attenzione particolare al territorio e alle sue eccellenze, con una
serata che vedrà protagoniste cinque "meravigliose" cantanti pugliesi."
giornata dedicata alla figura di Domenico Modugno che, accanto agli
incontri di approfondimento, culminerà la sera con il grande omaggio
dell'Orchestra
Sinfonica di Sanremo. Sul palco, Sirya, Peppe Voltarelli e l'attore Davide
Mancini, autore e interprete del racconto originale della serata,
accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e teatro attraverso i
classici che hanno scandito la vita di Modugno: da Polignano a Mare a San
Pietro Vernotico, da Sanremo a Lampedusa, insieme a pagine meno conosciute
della sua straordinaria vicenda artistica e umana.
Sabato 5 settembre sarà la volta di "*Meravigliose*", una serata che,
partendo sempre da Domenico Modugno e dalla sua eredità di uomo, oltre che
artista, renderà omaggio al talento femminile pugliese tra incursioni
teatrali, momenti di approfondimento e un racconto-concerto con
protagoniste Erica Mou, Carolina Bubbico, Cinzia Tedesco, Gaia Gentile
e Rachele
Andrioli e Coro a Coro, accompagnate dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo,
autrice dei testi e interprete Antonella Carone.
Domenica 6 settembre saliranno sul palco alcune delle voci più
rappresentative della scena cantautorale contemporanea: Marco Castello, Anna
Castiglia, Frankie hi-nirg mc e Daniele Silvestri, con Luca De Gennaro.
A chiudere la manifestazione, lunedì 7 settembre, sarà "Al cinema con
Modugno", una giornata dedicata al rapporto tra il grande artista e il
cinema, realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di
Cinematografia – Cineteca Nazionale, con proiezioni e approfondimenti che
completeranno il racconto di una delle figure più importanti della cultura
italiana del Novecento.
accesso libero.