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Puglia

Agenzia nr. 1812 – Fiera del Levante, Gruppi di centrodestra: “Forse a Decaro e al centrosinistra non è chiara la mission della Campionaria, si parla di scambi commerciali, non di attuazione del programma della coalizione che ha vinto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

Di seguito la replica congiunta dei capigruppo regionali di centrodestra (Paolo Pagliaro di Fratelli d'Italia, Paride Mazzotta di Forza Italia, Fabio Romito della Lega e Luigi Lobuono del Misto) alla maggioranza regionale.

"Forse ai gruppi di maggioranza, e a questo punto al presidente Antonio Decaro, non è chiara la mission della Fiera del Levante e della settimana della Campionaria. Un po' li giustifichiamo, molti sono alla loro prima esperienza, alcuni non hanno mai visitato i padiglioni in quei giorni.

E allora lo spieghiamo con le parole che il presidente della Fiera, Gaetano Frulli, ha utilizzato per illustrare la mission dell'edizione 2026: 

Alla Fiera si parla di scambi commerciali e sviluppo economico del territorio, i vostri forum politici non c'entrano nulla, fateli dove volete, possibilmente non in Fiera e non in quella settimana, anzi se possiamo darvi un consiglio: venite a farli in Consiglio regionale con sedute monotematiche su ogni tema che volete affrontare. O vi piace solo parlarvi addosso e fra di voi?"/comunicato

(AGENPARL)
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