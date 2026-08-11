Anniversario Giaccone, Schifani: «E’ stato un esempio di coerenza e fedeltà al proprio dovere»

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - «A 44 anni dalla morte di Paolo Giaccone, medico legale del Policlinico di Palermo ucciso da Cosa nostra l'11 agosto 1982, ne ricordiamo l'integrità morale e umana e l'impegno professionale. Rifiutandosi di falsificare una perizia a favore di un clan mafioso, Giaccone rimase fedele ai doveri della propria professione e ai principi di legalità. Il suo sacrificio rappresenta un riferimento per quanti, nelle istituzioni e nella società, operano ogni giorno in difesa dello Stato di diritto». Lo dichiara il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani
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