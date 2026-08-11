[Comune Palermo] Anniversario uccisione Paolo Giaccone, dichiarazione del sindaco

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - «Ricordare Paolo Giaccone significa ricordare un uomo che ha fatto fino in
fondo il proprio dovere, con rigore professionale, senso dello Stato e
integrità morale.
La sua uccisione per mano mafiosa colpì non soltanto un medico del
Policlinico, ma una persona che aveva scelto di non piegare la propria
professionalità a nessuna convenienza e che, proprio attraverso il suo
lavoro, contribuiva alla ricerca della verità.
Da medico che ha conosciuto il Policlinico, so quale professionalità e
quale statura morale rappresentasse il professor Giaccone. È un ricordo che
rende ancora più evidente il significato della sua vicenda.
A distanza di tanti anni, Palermo continua a riconoscere in Paolo Giaccone
una testimonianza limpida di libertà e responsabilità. Ricordarlo oggi
significa rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché nessuna forma di
potere criminale possa mai tornare a condizionare il lavoro, la coscienza e
la libertà di chi serve la comunità».
Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.