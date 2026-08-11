Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

[Comune Palermo] Anniversario uccisione Paolo Giaccone, dichiarazione del sindaco

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - «Ricordare Paolo Giaccone significa ricordare un uomo che ha fatto fino in
fondo il proprio dovere, con rigore professionale, senso dello Stato e
integrità morale.

La sua uccisione per mano mafiosa colpì non soltanto un medico del
Policlinico, ma una persona che aveva scelto di non piegare la propria
professionalità a nessuna convenienza e che, proprio attraverso il suo
lavoro, contribuiva alla ricerca della verità.

Da medico che ha conosciuto il Policlinico, so quale professionalità e
quale statura morale rappresentasse il professor Giaccone. È un ricordo che
rende ancora più evidente il significato della sua vicenda.

A distanza di tanti anni, Palermo continua a riconoscere in Paolo Giaccone
una testimonianza limpida di libertà e responsabilità. Ricordarlo oggi
significa rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché nessuna forma di
potere criminale possa mai tornare a condizionare il lavoro, la coscienza e
la libertà di chi serve la comunità».

Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl