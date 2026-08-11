[Comune Palermo] Settimana Europea della Mobilità e giornata mondiale senz’auto 20 settembre 2026

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - della Pace.
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«La Consulta della Bicicletta e la Consulta della Pace desiderano
manifestare il proprio apprezzamento per la proposta presentata da numerose
associazioni e movimenti al Sindaco di Palermo in cui viene richiesto di
aderire alla Settimana Europea della Mobilità, promossa dalla Commissione
Europea, e alla Giornata Mondiale Senz'auto, indicando per quest'ultima la
data di domenica 20 settembre 2026.
Le Consulte auspicano che il primo cittadino accolga senza indugio quanto
proposto e che si dia alla cittadinanza questa occasione di riappropriarsi
per un giorno dello spazio pubblico quale momento di sensibilizzazione sui
temi della Mobilità Sostenibile, della Cittadinanza Attiva, dell'Ambiente e
della Pace».