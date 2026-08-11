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Politica Interna

Burocrazia, Benigni: Stato torni al servizio di cittadini e imprese

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "Liberare gli italiani dalla burocrazia significa restituire loro tempo, risorse e soprattutto libertà. La grande campagna lanciata dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani è una battaglia profondamente liberale e rappresenta uno dei pilastri dell'identità politica di Forza Italia: lo Stato deve essere al servizio del cittadino, non il contrario".
"Per troppo tempo cittadini, professionisti e imprenditori sono stati costretti a confrontarsi con una giungla di norme, autorizzazioni, certificati e competenze sovrapposte. Questa impostazione va ribaltata. La proposta di Tajani indica una direzione molto chiara: un dato deve essere comunicato alla Pubblica amministrazione una sola volta e, per ogni nuovo onere introdotto, almeno due devono essere eliminati. E soprattutto non dobbiamo limitarci a digitalizzare procedure inutili: dobbiamo avere il coraggio di cancellarle. Ridurre tempi e costi significa attrarre investimenti, sostenere le nostre aziende e rendere l'Italia più forte anche sui mercati internazionali. Forza Italia ha già dimostrato al Governo che semplificare è possibile, intervenendo su centinaia di procedure e cancellando migliaia di norme ormai superate. Adesso dobbiamo accelerare e portare questa rivoluzione liberale in ogni livello della Pubblica amministrazione. Vogliamo uno Stato autorevole dove serve, ma leggero, efficiente e vicino alle persone. È così che si liberano le energie migliori del Paese. È così che costruiamo una Libera Italia".

(AGENPARL)
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