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Cronaca

#CONTIENE FOTO# STRETTA ANTI-PREDATORIA DEI CARABINIERI NEI CENTRI STORICI DI ANZIO E NETTUNO: SEQUESTRATI ATTREZZI DA SCASSO E CONTRASTO ALLO SPACCIO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Anzio

Comunicato Stampa

STRETTA ANTI-PREDATORIA DEI CARABINIERI NEI CENTRI STORICI DI ANZIO E NETTUNO: SEQUESTRATI ATTREZZI DA SCASSO E CONTRASTO ALLO SPACCIO.

L'attenzione dell'Arma si è estesa anche al contrasto dello spaccio e alla sicurezza stradale. Il personale della Radiomobile ha denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio, dopo aver rinvenuto oltre 4 grammi di crack e quasi 500 euro in contanti, provento dell'attività illecita. Parallelamente, 6 persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sul fronte della sicurezza stradale, è stato deferito un cittadino straniero, recidivo nel biennio, sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Complessivamente, l'attività – che ha visto impegnate le pattuglie in modo dinamico e costante – ha portato al controllo di 128 persone e 69 veicoli. Sono state elevate 25 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale superiore ai 14.500 euro, con il sequestro di 2 veicoli e il ritiro di diverse patenti, a riprova di un'attività di controllo che non tralascia alcun aspetto della legalità

Si precisa che il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari e che le persone coinvolte sono da ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

110826

(AGENPARL)
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