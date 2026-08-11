(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione è convocato giovedì 13 agosto, alle ore 14.30, nell'Aula del terzo piano di Palazzo San Macuto, per l'audizione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera.
Frontiere, il Ministro dell’Interno Piantedosi in Comitato Schengen il 13 agosto – Diretta webtv e canale satellitare
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