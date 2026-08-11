Cina: inviata la 49esima flotta di scorta nel Golfo di Aden

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - La Marina cinese si prepara a una nuova rotazione strategica nel Golfo di Aden. Il Ministero della Difesa ha confermato la partenza della 49esima flotta di scorta, fissata per la metà di agosto. La missione ha un obiettivo preciso: dare il cambio al contingente operativo dall’autunno scorso e mantenere alta la guardia sulle rotte commerciali più sensibili del mondo.
Una task force pronta all’azione
Pechino punta su un mix calibrato di potenza di fuoco e logistica. La nuova flotta sarà guidata dal cacciatorpediniere Kunming, un’unità di punta della flotta cinese. Al suo fianco opereranno la fregata lanciamissili Yueyang e la nave rifornitrice Luomahu. Questa configurazione non è casuale: garantisce la protezione dei convogli e permette di restare operativi in mare aperto per lunghi periodi, lontano dalle basi principali.
Oltre vent’anni di impegno globale
La presenza della Cina in queste acque è ormai un dato di fatto consolidato. Dal 2008, in conformità con le risoluzioni ONU, Pechino pattuglia costantemente la zona. I numeri raccontano un impegno crescente: sono oltre 7.000 le imbarcazioni di varie nazionalità scortate in sicurezza. Oltre alla protezione del traffico mercantile, le navi cinesi hanno gestito situazioni complesse, dalle crisi umanitarie alle evacuazioni di civili, diventando un punto di riferimento per chiunque si trovi in difficoltà in mare.
La visione di Pechino per il mare
Il messaggio del Ministero della Difesa è chiaro e punta dritto alla strategia internazionale. La Cina vuole consolidare il suo ruolo di garante della stabilità. Con questo nuovo dispiegamento, Pechino ribadisce la volontà di sostenere concretamente la “comunità marittima dal futuro condiviso”. La sicurezza delle rotte commerciali globali resta, ancora una volta, il pilastro centrale della sua politica navale.