Percorsi”, al museo archeologico la presentazione di “Roma, la città dei segreti”. Sabato 22 agosto Francesco Rutelli ad Anzio

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Sabato 22 agosto Francesco Rutelli ad Anzio
È in programma sabato 22 agosto alle 19,30, presso il museo civico archeologico di Anzio, la presentazione del libro "Roma, la città dei segreti", di Francesco Rutelli (Newton Compton editore). L'evento conclude la rassegna "Percorsi. Arte, storia e archeologia", iniziata il 16 luglio con l'apertura della mostra "Cesare Bazzani, architetto. Il sogno del Paradiso sul mare e le architetture di Anzio" e proseguita – come da tradizione – con appuntamenti di assoluto valore culturale.
"Ringrazio Francesco Rutelli per avere accettato il nostro invito – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – nel libro ci sono numerosi spunti che riportano ad Anzio e al legame con la Roma, sono certo che i
cittadini e i turisti apprezzeranno questa occasione"
"I 'Percorsi' sono un'iniziativa di assoluto livello e ormai consolidata – aggiunge l'assessore al turismo, Valentina Corrado – e vogliamo che crescano sempre di più".
SINOSSI
Un viaggio nell'anima nascosta di Roma, firmato da un romano d'eccezione. Segreti e storie imprevedibili e sentimentali raccontate da un romano che conosce la sua città e la ama senza riserve. A Roma la bellezza e l'avventura si nascondono in ogni angolo. Anche dove nessuno guarda. Misteri, enigmi e meraviglie di una Capitale millenaria.
Un viaggio insolito e coinvolgente tra le pieghe più nascoste e affascinanti della Città Eterna. Attraverso capitoli tematici e narrativi, si esplorano le trasformazioni urbane, le battaglie e le bellezze artistiche, le storie di santi e cortigiane, le cupole in competizione e le torri dimenticate. Dai fasti del Vaticano alle rovine del Circo Massimo, dalle tecnologie romane alle minoranze invisibili, ogni tappa è un invito a guardare Roma con occhi nuovi. Il lettore sarà guidato tra vicoli e piazze, chiese e palazzi, miti e rivoluzioni, con uno sguardo attento alla stratificazione storica e sociale della città. Non mancheranno incursioni fuori porta, alla scoperta di quartieri meno noti e percorsi spirituali e culturali lungo la Francigena.
Anzio, 11 agosto 2026
Giovanni