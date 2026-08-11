Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

CENTROSINISTRA, BONELLI: “SIAMO IRRITATI DA QUESTA SFIDA A DUE. PRIMA IL PROGRAMMA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - PROGRAMMA"*

«Noi di Alleanza Verdi e Sinistra siamo profondamente irritati dalla corsa
alla leadership nel centrosinistra. Questa sfida a due allontana
l'attenzione dalla vera priorità: costruire un programma credibile per
governare il Paese. Anche il nostro elettorato manifesta insofferenza e ci
chiede di trovare una sintesi sui temi, non di dividerci sui nomi».
Così Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e leader dei Verdi, in
un'intervista al Corriere della Sera.

«Abbiamo grande stima di Giuseppe Conte ed Elly Schlein, ma tutti dobbiamo
dimostrare responsabilità e generosità. Se, per prevalere sull'altro, si
introducono elementi che rischiano di lacerare l'alleanza, si provoca un
danno serio all'intero centrosinistra.

Mentre Giorgia Meloni mobilita l'Europa su finte emergenze, sospende
Schengen e fa propaganda, gli italiani aspettano risposte sulla crisi
economica, sul carovita e sulla crisi climatica. Per questo occorre
convocare un tavolo politico, definire il perimetro programmatico e
stabilire insieme le regole per scegliere il candidato o la candidata alla
presidenza del Consiglio.

Se il tavolo deciderà di ricorrere alle primarie, si facciano. Ma non
saranno una passeggiata, soprattutto se ciascuno cercherà di delegittimare
l'altro a pochi mesi dalle elezioni. Siamo inoltre contrari al
presidenzialismo di fatto che la riforma elettorale vuole introdurre: la
della Repubblica», conclude Bonelli.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl