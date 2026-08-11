CENTROSINISTRA, BONELLI: “SIAMO IRRITATI DA QUESTA SFIDA A DUE. PRIMA IL PROGRAMMA

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - PROGRAMMA"*
«Noi di Alleanza Verdi e Sinistra siamo profondamente irritati dalla corsa
alla leadership nel centrosinistra. Questa sfida a due allontana
l'attenzione dalla vera priorità: costruire un programma credibile per
governare il Paese. Anche il nostro elettorato manifesta insofferenza e ci
chiede di trovare una sintesi sui temi, non di dividerci sui nomi».
Così Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e leader dei Verdi, in
un'intervista al Corriere della Sera.
«Abbiamo grande stima di Giuseppe Conte ed Elly Schlein, ma tutti dobbiamo
dimostrare responsabilità e generosità. Se, per prevalere sull'altro, si
introducono elementi che rischiano di lacerare l'alleanza, si provoca un
danno serio all'intero centrosinistra.
Mentre Giorgia Meloni mobilita l'Europa su finte emergenze, sospende
Schengen e fa propaganda, gli italiani aspettano risposte sulla crisi
economica, sul carovita e sulla crisi climatica. Per questo occorre
convocare un tavolo politico, definire il perimetro programmatico e
stabilire insieme le regole per scegliere il candidato o la candidata alla
presidenza del Consiglio.
Se il tavolo deciderà di ricorrere alle primarie, si facciano. Ma non
saranno una passeggiata, soprattutto se ciascuno cercherà di delegittimare
l'altro a pochi mesi dalle elezioni. Siamo inoltre contrari al
presidenzialismo di fatto che la riforma elettorale vuole introdurre: la
della Repubblica», conclude Bonelli.