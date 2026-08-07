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Lombardia

Città Metropolitana di Milano: conclusi i lavori di installazione dei nuovi sistemi di monitoraggio della velocità

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Città metropolitana di Milano

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - La Città Metropolitana di Milano comunica il completamento dei lavori di installazione dei nuovi sistemi di rilevamento della velocità previsti nell'ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il programma finalizzato a rafforzare la sicurezza stradale e a promuovere una mobilità sempre più responsabile sulle principali arterie del territorio metropolitano.
Gli interventi hanno interessato la S.P. ex S.S. 415 Paullese, la S.P. 14 Rivoltana e la S.P. 103 Cassanese, dove sono state realizzate le nuove tratte di monitoraggio della velocità media.
In particolare, i nuovi sistemi sono stati installati:
· sulla S.P. ex S.S. 415 Paullese, tra il km 5+950 (Comune di Mediglia) e il km 4+828 (Comune di Peschiera Borromeo), in direzione Milano;
· sulla S.P. 14 Rivoltana, tra il km 4+700 (Comune di Pioltello) e il km 5+800 (Comune di Rodano) in direzione Brescia e tra il km 5+827 (Comune di Rodano) e il km 4+726 (Comune di Pioltello) in direzione Milano;
· sulla S.P. 103 Cassanese, in quattro tratte:
o tra il km 8+265 e il km 9+500 (entrambi nel Comune di Vignate) in direzione Brescia e tra il km 11+030 (Comune di Cassina de' Pecchi) e il km 9+645 (Comune di Vignate) in direzione Milano;
o tra il km 11+025 (Comune di Vignate) e il km 12+445 (Comune di Melzo) in direzione Brescia e tra il km 13+565 (Comune di Gorgonzola) e il km 12+445 (Comune di Melzo) in direzione Milano.
Al momento gli impianti saranno impegnati esclusivamente nelle attività tecniche propedeutiche all'approssimarsi dell'attivazione.
Come previsto dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, l'attivazione sarà accompagnata da una campagna di comunicazione geolocalizzata nell'area e sulle direttrici interessate dagli interventi, finalizzata ad informare la cittadinanza dell'attivazione dei dispositivi e delle finalità di sicurezza introdotte dal sistema di controllo delle velocità, sensibilizzando gli utenti a un maggior rispetto delle norme del Codice della Strada, affinché i regolamenti vengano percepiti anche come tutela della salute di ogni individuo.

(AGENPARL)
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