Agenzia nr. 1813 – Perrini: “Viabilità Taranto e aeroporto Grottaglie, Regione chiarisca. Stop scaricabarile sul Governo. È necessario un confronto e sopralluogo

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto
"Siamo a meno di 10 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo ed è necessario uno sforzo massiccio da parte della Regione affinché i problemi, a partire da quelli della viabilità, vengano affrontati e risolti con la massima urgenza".
A dichiararlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini, vicepresidente del Consiglio, che avanza una nuova richiesta di confronto e sopralluogo sul campo con Regione, Anas ed enti locali.
"Sollecito l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, ad effettuare un nuovo check urgente con Anas sulla viabilità da e per Taranto. Nelle scorse settimane abbiamo discusso le gravi criticità sulla Statale 7 Taranto-Massafra, prima dello svincolo Ilva, dove la presenza dei cantieri per la sistemazione del ponte ha imposto un senso unico alternato regolato da semaforo: una strettoia insostenibile su cui era stato garantito il ripristino della normalità entro l'avvio dei Giochi. Chiedo a che punto sia davvero l'opera e quando la strada tornerà finalmente percorribile a pieno regime.
Allo stesso tempo, va verificata e data continuità alle soluzioni alternative individuate per la Statale 106, relative a segnaletica e all'accesso stradale.
Parallelamente, chiedo un intervento al Comune di Taranto: in vista dell'imminente avvio dei Giochi, la città va rimessa in ordine. Serve accelerare l'attività dei cantieri non funzionali alla manifestazione sportiva. Tra delegazioni, atleti, capi di Stato e ministri, le arterie cittadine subiranno già ingenti limitazioni: non possiamo rischiare di soffocare e paralizzare la città con cantieri secondari.
Invito il presidente Antonio Decaro, anziché limitarsi a scrivere lettere a Roma e scaricare costantemente le responsabilità sul Governo centrale — prassi a cui ci ha ormai abituati su ogni grande tema, dall' ex Ilva al San Cataldo —, a venire direttamente a Taranto, fare un giro e prendere atto dei problemi reali e delle difficoltà che la stessa amministrazione locale e regionale incontra nella gestione e nella tempistica dei lavori.
Altrettanta chiarezza serve sul futuro dell'aeroporto di Grottaglie.
La Regione deve dire in modo aperto e senza ambiguità qual è la sua reale idea sullo scalo e quale ruolo intenda assegnargli per i voli passeggeri.
A tal proposito, per il mese di settembre presenterò una richiesta di audizione e un emendamento specifico che chiederà per l'aeroporto di Grottaglie le medesime condizioni e le stesse opportunità di sviluppo già garantite e realizzate per lo scalo di Foggia.
In quell'occasione vedremo nei fatti quale sia la vera volontà dei colleghi di maggioranza e del presidente Decaro: capiremo se c'è un impegno reale per il rilancio di Taranto o se si vuole continuare unicamente con la solita propaganda e con lo scaricabarile"./comunicato