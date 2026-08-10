IL COMUNE COMUNICA – stanotte rubati quadro elettrico e doghe in legno dal cantiere di riqualificazione della spiaggetta di Provolina, Scaramuzzi: “Sgomento e dispiaciuto

SCARAMUZZI: "SGOMENTO E DISPIACIUTO. AVEVAMO APPENA RIAPERTO UNA PARTE DELLA NUOVA SPIAGGIA AI BAGNANTI"

"Sono sgomento e dispiaciuto, perché avevamo appena restituito alla fruizione pubblica e aperto ai bagnanti una parte della spiaggetta di Provolina – commenta l'assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Compatibilmente con il completamento delle ultime lavorazioni, infatti, d'intesa con l'impresa avevamo liberato dal cantiere la porzione della spiaggia già riqualificata, arretrando la recinzione così da delimitare esclusivamente le aree interessate dai lavori. Abbiamo scelto di farlo, per permettere a tanti di tornare a godere dei bagni a Provolina in vista del Ferragosto, in attesa di concludere nelle prossime settimane le operazioni, concentrate soprattutto sui servizi igienici.

Stamattina l'amara sorpresa. A poche ore dall'apertura, abbiamo trovato non solo rifiuti ovunque e alcune fornacelle abbandonate in mare, ma anche il quadro elettrico rubato. Dal cantiere sono state sottratte, inoltre, le doghe in legno con cui stiamo realizzando il bellissimo belvedere, che consentirà di godere di tramonti e albe a San Cataldo. È davvero inconcepibile vedere violato e deturpato in questo modo il primo tratto della nuova spiaggia, che stiamo completamente rinnovando, per renderla più bella, moderna, sicura e accessibile. Ringrazio il Municipio 3 e tutti quei cittadini che questa mattina, come noi, si sono indignati e che, sono certo, ci aiuteranno a mantenere la nuova spiaggia nelle condizioni che merita di avere".