Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sardegna

Polizia Locale, due nuovi mezzi per il servizio di infortunistica stradale – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Due nuovi automezzi attrezzati per il servizio di infortunistica stradale in dotazione alla Polizia Locale, destinati al rilievo degli incidenti e progettati per garantire interventi sempre più sicuri ed efficienti.

Equipaggiati con strumentazione tecnologicamente avanzata, consentiranno da una parte agli operatori di polizia di intervenire in condizioni di maggiore sicurezza, soprattutto sulle arterie a più alta intensità di traffico, e dall'altra offriranno ancora più tutela agli stessi utenti coinvolti negli incidenti grazie a una maggiore visibilità e a un'organizzazione più efficace delle operazioni di rilievo.

Il potenziamento della flotta della Polizia Locale ha come obiettivo quello di mettere a disposizione del personale mezzi moderni, funzionali e adeguati alle esigenze operative: il servizio di infortunistica stradale rappresenta una delle attività più importanti del Corpo. Cagliari, in qualità di capoluogo di regione, registra ogni giorno un elevato afflusso di veicoli, una condizione che determina anche un maggiore rischio di sinistri stradali: ogni anno, infatti, la Polizia Locale rileva circa 1.200 incidenti stradali, garantendo un servizio essenziale a favore di tutti i cittadini. L'investimento nei nuovi automezzi conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale nel migliorare la sicurezza degli operatori, l'efficienza del servizio e la tutela della collettività, attraverso l'impiego di mezzi e tecnologie all'avanguardia.

Con preghiera di pubblicazione

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl