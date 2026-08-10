Polizia Locale, due nuovi mezzi per il servizio di infortunistica stradale – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Due nuovi automezzi attrezzati per il servizio di infortunistica stradale in dotazione alla Polizia Locale, destinati al rilievo degli incidenti e progettati per garantire interventi sempre più sicuri ed efficienti.
Equipaggiati con strumentazione tecnologicamente avanzata, consentiranno da una parte agli operatori di polizia di intervenire in condizioni di maggiore sicurezza, soprattutto sulle arterie a più alta intensità di traffico, e dall'altra offriranno ancora più tutela agli stessi utenti coinvolti negli incidenti grazie a una maggiore visibilità e a un'organizzazione più efficace delle operazioni di rilievo.
Il potenziamento della flotta della Polizia Locale ha come obiettivo quello di mettere a disposizione del personale mezzi moderni, funzionali e adeguati alle esigenze operative: il servizio di infortunistica stradale rappresenta una delle attività più importanti del Corpo. Cagliari, in qualità di capoluogo di regione, registra ogni giorno un elevato afflusso di veicoli, una condizione che determina anche un maggiore rischio di sinistri stradali: ogni anno, infatti, la Polizia Locale rileva circa 1.200 incidenti stradali, garantendo un servizio essenziale a favore di tutti i cittadini. L'investimento nei nuovi automezzi conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale nel migliorare la sicurezza degli operatori, l'efficienza del servizio e la tutela della collettività, attraverso l'impiego di mezzi e tecnologie all'avanguardia.
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