(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Come testimoniano le dichiarazioni di Giorgia Meloni e della premier danese Frederiksen, il cambio di passo in Europa in materia di migrazione è ormai evidente a tutti. I dati sono incontrovertibili: in Italia calano gli sbarchi, aumentano i rimpatri e si consolida a livello internazionale l'istituzione di hub per i rimpatri in Paesi terzi. Ciò non fa che testimoniare la lungimiranza del governo Meloni che ha fatto da apripista in Europa con la scelta di aprire centri per i clandestini in Albania. Le radici giudaico-cristiane sono la colonna portante della storia, della cultura e dell'identità del Vecchio Continente, le cui frontiere vanno difese rigorosamente per la tutela dei cittadini europei. Rimane solo la sinistra l'italiana, paladina del modello Sanchez, a difendere una politica fallimentare, disastrosa che ha portato agli sfaceli che sono sotto gli occhi di tutti. Se il PD fosse coerente, interromperebbe la sua alleanza con la maggior parte dei partiti socialisti europei che stanno, invece, anche loro dando ragione al governo di Giorgia Meloni su un maggior controllo delle frontiere contro l'immigrazione clandestina. La sinistra dica se sta dalla parte dell'Italia o dalla parte dell'immigrazione incontrollata". Lo dichiara Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d'Italia e segretario in Commissione Affari Esteri alla Camera.
Immigrazione. Loperfido (FDI): in Eu tutti riconoscono cambio passo imposto da Meloni, solo sinistra italiana sceglie disastroso modello Sanchez
By RedazioneNessun commento2 Mins Read