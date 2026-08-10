(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Per contrastare l'immigrazione clandestina servono buon senso e concretezza, quelli mostrati da Manfred Weber, che suggerisce di realizzare degli hub per i rimpatri direttamente in Africa, e quelli della premier Meloni e della sua omologa danese Frederiksen, nella loro lettera congiunta. L'Europa deve essere unita e determinata nel controllo delle proprie frontiere".
Immigrazione, Bergamini (FI): “Ue determinata nel controllo delle frontiere
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