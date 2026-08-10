BUROCRAZIA, RUSSO (FI): OSTACOLO ALLA LIBERTÀ. BATTAGLIA PER UN’ITALIA PIÙ MODERNA

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Roma, 10 agosto – “La burocrazia è un ostacolo diretto alla libertà: quella dei cittadini di ottenere servizi rapidi e quella delle imprese di lavorare senza inutili intralci. Lo Stato deve essere il più possibile leggero, agile, non dovrebbe mai più chiedere dati che gia’ possiede. In questi tre anni, grazie all’azione di Forza Italia con i ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, il centrodestra ha condotto una lotta serrata contro l’ipertrofia legislativa. Con l’abrogazione delle norme prerepubblicane abbiamo cancellato il 28% delle leggi in vigore – oltre 30 mila atti superati -, sono state cancellate richieste ai limiti della persecuzione come il rinnovo delle carte di identità per gli over 70, si è provveduto a digitalizzare servizi delicati e importantissimi sostituendo la PEC alle code agli sportelli e i documenti in digitale a quelli di carta, abbassando i costi e aumentando l’efficienza. Proseguiremo questa azione con un disegno di legge, annunciato dal vicepremier Antonio Tajani, che ha lo scopo di eliminare nuove duplicazioni, sovrapposizioni e doppie richieste: per ogni nuovo vincolo ne andranno tagliati due. Digitalizzazione, delegificazione e semplificazione sono la chiave per rendere l’Italia più moderna”.
Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera, in una nota.