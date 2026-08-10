Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

BUROCRAZIA, RUSSO (FI): OSTACOLO ALLA LIBERTÀ. BATTAGLIA PER UN’ITALIA PIÙ MODERNA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Roma, 10 agosto – “La burocrazia è un ostacolo diretto alla libertà: quella dei cittadini di ottenere servizi rapidi e quella delle imprese di lavorare senza inutili intralci. Lo Stato deve essere il più possibile leggero, agile, non dovrebbe mai più chiedere dati che gia’ possiede. In questi tre anni, grazie all’azione di Forza Italia con i ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, il centrodestra ha condotto una lotta serrata contro l’ipertrofia legislativa. Con l’abrogazione delle norme prerepubblicane abbiamo cancellato il 28% delle leggi in vigore – oltre 30 mila atti superati -, sono state cancellate richieste ai limiti della persecuzione come il rinnovo delle carte di identità per gli over 70, si è provveduto a digitalizzare servizi delicati e importantissimi sostituendo la PEC alle code agli sportelli e i documenti in digitale a quelli di carta, abbassando i costi e aumentando l’efficienza. Proseguiremo questa azione  con un disegno di legge, annunciato dal vicepremier Antonio Tajani, che ha lo scopo di eliminare nuove duplicazioni, sovrapposizioni e doppie richieste: per ogni nuovo vincolo ne andranno tagliati due. Digitalizzazione, delegificazione e semplificazione sono la chiave per rendere l’Italia più moderna”.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera, in una nota.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl