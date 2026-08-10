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Sicilia

[Comune Palermo] Beni confiscati. Completati lavori immobile via Perrotta, 21. Sarà sede del nuovo centro accoglienza, formazione ed inclusione

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Perrotta 21, confiscato alla mafia e destinato a diventare sede del Centro
formativo di accoglienza e aggregazione per soggetti a rischio di devianza
– Centro Socio Educativo.

L'intervento restituisce alla città un immobile che versava in condizioni
di grave degrado e lo trasforma in una struttura dedicata all'accoglienza
temporanea, alla formazione e all'accompagnamento verso l'inserimento
lavorativo di giovani adulti provenienti dai circuiti penali,
impossibilitati a rientrare nel proprio nucleo familiare.

il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando –
un bene confiscato alla mafia torna alla città e viene trasformato in un
luogo di accoglienza, formazione e opportunità. È un segnale concreto di
legalità e di attenzione verso i giovani più fragili, ma anche la
dimostrazione della capacità dell'Amministrazione di trasformare le risorse
disponibili in opere concrete e di forte valore sociale. Abbiamo recuperato
un immobile degradato e restituito alla città un bene confiscato alla
mafia, destinandolo a una funzione capace di accompagnare i giovani verso
il reinserimento sociale e l'autonomia".

L'intervento è stato seguito dall'Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti
Sportivi dell'Assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Palermo.

I lavori hanno interessato l'intero edificio e hanno previsto la
rimodulazione della distribuzione interna degli spazi, l'adeguamento
sismico e il rifacimento degli impianti elettrici, idrici e di
riscaldamento, oltre agli interventi sugli impianti tecnologici.

Al primo livello sono state realizzate aule e servizi destinati alle
attività formative. Al secondo livello, invece, è stata realizzata una zona
dedicata all'accoglienza residenziale, con stanze singole, servizi, spazi
comuni per i giovani e per il personale e un ufficio.

Il Centro affiancherà all'accoglienza percorsi di formazione e orientamento
al lavoro, con l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale,
l'acquisizione di competenze e il raggiungimento dell'autonomia da parte
dei giovani ospitati.

L'investimento complessivo per la realizzazione dell'intervento ammonta a

(AGENPARL)
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