[Comune Palermo] Beni confiscati. Completati lavori immobile via Perrotta, 21. Sarà sede del nuovo centro accoglienza, formazione ed inclusione

Perrotta 21, confiscato alla mafia e destinato a diventare sede del Centro

formativo di accoglienza e aggregazione per soggetti a rischio di devianza

– Centro Socio Educativo.

L'intervento restituisce alla città un immobile che versava in condizioni

di grave degrado e lo trasforma in una struttura dedicata all'accoglienza

temporanea, alla formazione e all'accompagnamento verso l'inserimento

lavorativo di giovani adulti provenienti dai circuiti penali,

impossibilitati a rientrare nel proprio nucleo familiare.

il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando –

un bene confiscato alla mafia torna alla città e viene trasformato in un

luogo di accoglienza, formazione e opportunità. È un segnale concreto di

legalità e di attenzione verso i giovani più fragili, ma anche la

dimostrazione della capacità dell'Amministrazione di trasformare le risorse

disponibili in opere concrete e di forte valore sociale. Abbiamo recuperato

un immobile degradato e restituito alla città un bene confiscato alla

mafia, destinandolo a una funzione capace di accompagnare i giovani verso

il reinserimento sociale e l'autonomia".

L'intervento è stato seguito dall'Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti

Sportivi dell'Assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Palermo.

I lavori hanno interessato l'intero edificio e hanno previsto la

rimodulazione della distribuzione interna degli spazi, l'adeguamento

sismico e il rifacimento degli impianti elettrici, idrici e di

riscaldamento, oltre agli interventi sugli impianti tecnologici.

Al primo livello sono state realizzate aule e servizi destinati alle

attività formative. Al secondo livello, invece, è stata realizzata una zona

dedicata all'accoglienza residenziale, con stanze singole, servizi, spazi

comuni per i giovani e per il personale e un ufficio.

Il Centro affiancherà all'accoglienza percorsi di formazione e orientamento

al lavoro, con l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale,

l'acquisizione di competenze e il raggiungimento dell'autonomia da parte

dei giovani ospitati.

L'investimento complessivo per la realizzazione dell'intervento ammonta a