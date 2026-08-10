Centrosinistra. Fratoianni (Avs), per rendere credibile l’alternativa alla pessima destra che abbiamo di fronte, non possiamo permetterci di dare l’impressione che tutto si ferma al nodo della leadership. Non siamo ad una corsa podistica. La priorità è presentare agli italiani delle proposte che ci permettano di vincere le elezioni

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - alla pessima destra che abbiamo di fronte, non possiamo permetterci di dare
l'impressione che tutto si ferma al nodo della leadership. Non siamo ad una
corsa podistica. La priorità è presentare agli italiani delle proposte che
ci permettano di vincere le elezioni.*
Alleanza Verdi Sinistra è la terza forza della coalizione progressista,
senza la quale un'alleanza di sinistra non è immaginabile, come non è
immaginabile senza M5S o senza Pd. Non escludo che Avs possa esprimere la
sua proposta perché abbiamo tutte le carte in regola per candidarci al
governo del Paese. Così come Schlein e Conte sono figure che hanno tutti i
titoli e tutta la legittimità per candidarsi alla leadership della
coalizione, ma non si può continuare a restare fermi in attesa che il nodo
si sciolga. Perché se dovesse crescere la percezione che nel ritardo nella
costruzione della proposta politica da parte del centrosinistra è legato
alla difficoltà di sciogliere un nodo che ha a che fare solo con ambizioni
personali, comunque legittime, diventerebbe più difficile rendere
credibile la nostra alternativa.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un'ampia intervista al Corriere
dell'Umbria.
Le primarie non possono ridursi a una competizione tra partiti e voglio
dire – prosegue il leader rossoverde – in modo molto chiaro una cosa: serve
un po' più di responsabilità perché non siamo di fronte a una corsa
podistica e il tema di chi arriva prima non può essere prioritario rispetto
all'obiettivo di vincere le elezioni .
E questo perché di fronte – conclude Fratoianni – abbiamo una destra che è
sempre una minaccia per i diritti e per la qualità della vita dei
cittadini del nostro Paese .