Centrosinistra. Fratoianni (Avs), per rendere credibile l’alternativa alla pessima destra che abbiamo di fronte, non possiamo permetterci di dare l’impressione che tutto si ferma al nodo della leadership. Non siamo ad una corsa podistica. La priorità è presentare agli italiani delle proposte che ci permettano di vincere le elezioni

alla pessima destra che abbiamo di fronte, non possiamo permetterci di dare

l'impressione che tutto si ferma al nodo della leadership. Non siamo ad una

corsa podistica. La priorità è presentare agli italiani delle proposte che

ci permettano di vincere le elezioni.*

Alleanza Verdi Sinistra è la terza forza della coalizione progressista,

senza la quale un'alleanza di sinistra non è immaginabile, come non è

immaginabile senza M5S o senza Pd. Non escludo che Avs possa esprimere la

sua proposta perché abbiamo tutte le carte in regola per candidarci al

governo del Paese. Così come Schlein e Conte sono figure che hanno tutti i

titoli e tutta la legittimità per candidarsi alla leadership della

coalizione, ma non si può continuare a restare fermi in attesa che il nodo

si sciolga. Perché se dovesse crescere la percezione che nel ritardo nella

costruzione della proposta politica da parte del centrosinistra è legato

alla difficoltà di sciogliere un nodo che ha a che fare solo con ambizioni

personali, comunque legittime, diventerebbe più difficile rendere

credibile la nostra alternativa.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un'ampia intervista al Corriere

dell'Umbria.

Le primarie non possono ridursi a una competizione tra partiti e voglio

dire – prosegue il leader rossoverde – in modo molto chiaro una cosa: serve

un po' più di responsabilità perché non siamo di fronte a una corsa

podistica e il tema di chi arriva prima non può essere prioritario rispetto

all'obiettivo di vincere le elezioni .

E questo perché di fronte – conclude Fratoianni – abbiamo una destra che è

sempre una minaccia per i diritti e per la qualità della vita dei

cittadini del nostro Paese .