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Politica Interna

Immigrazione: Kelany (Fdi): Parole Meloni e Frederiksen dimostrano tempo ideologie finito, in Europa cambiamento politico irreversibile

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Le parole di Giorgia Meloni e Mette Frederiksen sono la fotografia di un cambiamento politico ormai irreversibile in Europa e la dimostrazione che il tempo delle ideologie è finito. Mentre la sinistra italiana resta a fare il tifo per le sconsiderate politiche migratorie di Sanchez, che hanno causato disastri incommensurabili, l'Europa segue la linea dettata dalla Meloni e chi per anni ci ha accusato di allarmismo dovrebbe oggi fare i conti con una leader socialdemocratica che usa le sue stesse parole. I dati ci danno ragione: con il governo Meloni gli sbarchi sono crollati e i rimpatri sono aumentati costantemente, mentre l'Italia ha aperto la strada in Europa a strumenti come il protocollo con l'Albania e i centri di rimpatrio in Paesi terzi, oggi indicati come modello anche da altre Nazioni. Centrale nel comunicato congiunto di Frederiksen e Meloni è la necessità del rispetto delle regole e dei valori europei da parte di chi arriva sul nostro territorio e il richiamo alla necessità di proteggere le radici cristiane d'Europa. Aspettiamo a breve che le sinistre nostrane, dopo aver già messo all'indice il premier socialista albanese Edi Rama per aver sposato le politiche della Meloni, provvedano anche con la premier socialdemocratica danese". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Sara Kelany, responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione del partito.

(AGENPARL)
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