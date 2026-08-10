[Comune Palermo] Elezione D’Alessandro – Gli auguri della Consulta della Bicicletta

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - «La Consulta della Bicicletta desidera augurare buon lavoro alla
Consigliera Tiziana D'Alessandro per il suo nuovo ruolo di Presidente della
Seconda Commissione.
Avendo competenza in tema di Urbanistica e Mobilità si tratta della
Commissione cui fa riferimento la Consulta della Bicicletta.
Ad oggi, purtroppo, chi la ha presieduta non ha mai incontrato la Consulta,
né ha mai riscontrato nessuna delle istanze presentate dalla stessa.
le tematiche della Mobilità Sostenibile, vorrà dare un impulso alla
partecipazione e al confronto democratico nella ricerca di soluzioni con
reale beneficio per la cittadinanza e per la tutela delle e degli utenti
deboli della strada».