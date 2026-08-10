(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - La rapida espansione della catena di approvvigionamento dell’intelligenza artificiale spinge i prezzi delle terre rare verso l’alto. Questo garantisce profitti record ai produttori cinesi nonostante le pressioni degli Stati Uniti.
I produttori cinesi di terre rare registrano o prevedono utili consistenti nel primo semestre dell’anno. Pechino usa questi minerali strategici come leva commerciale contro Giappone e Stati Uniti, ma questa scelta non rallenta la normale attività del settore.
Il contesto geopolitico resta complesso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia venerdì oltre 2 miliardi di dollari di investimenti minerari interni. Washington vuole diversificare la catena di approvvigionamento delle terre rare e ridurre la dipendenza dal quasi monopolio cinese. Ciononostante, questa mossa fa salire i prezzi dei prodotti e le valutazioni delle società cinesi quotate in borsa.
I dati finanziari dei giganti minerari
La società China Rare Earth Resources and Technology, quotata a Shenzhen, vede il profitto netto del primo semestre aumentare del 46,53% rispetto all’anno precedente. L’azienda raggiunge quota 237 milioni di yuan (circa 35,1 milioni di dollari), come indica un deposito di scambio di venerdì.
Il suo rapporto prezzo/utili, indicatore chiave delle aspettative degli investitori, si attesta ora a circa 254. Valori simili riguardano la China Northern Rare Earth (Group), quotata a Shanghai e primo produttore nazionale. Questo gruppo prevede un utile netto semestrale compreso tra 1,98 e 2,06 miliardi di yuan, segnando una crescita record tra il 112,74% e il 121,33%.
L’impatto dell’intelligenza artificiale e della domanda
“I prezzi delle terre rare mantengono una forte traiettoria verso l’alto”, afferma Guo Lingyu, gestore degli investimenti presso il Jianyuan Fund. Questa crescita dipende dalla rapida espansione della catena di approvvigionamento dell’IA e dall’aumento della domanda di componenti hardware.
Le politiche normative nazionali frenano le esportazioni, ma secondo l’esperto esiste un potenziale di crescita ulteriore. Questo sviluppo riceve supporto sia dai vincoli strutturali dell’offerta sia dall’accelerazione dell’adozione tecnologica a valle.
La risposta degli Stati Uniti e la catena di fornitura
La pressione geopolitica si intensifica. Lo scorso 20 luglio, Trump firma un ordine esecutivo per imporre limiti rigorosi alle deroghe sugli appalti di difesa per i minerali critici cinesi. Questa misura rientra in una strategia avviata già nel dicembre 2017, durante il primo mandato alla Casa Bianca. In quel periodo, la presidenza designa formalmente le terre rare come materiali critici per ridurre la dipendenza dai mercati esteri.
I dati del gruppo commerciale Association of China Rare Earth Industry mostrano una crescita del 31,7% per l’indice dei prezzi del settore rispetto all’agosto 2025. Secondo gli analisti, tuttavia, le contromisure di politica estera non intaccano il potere di guadagno a breve termine delle aziende cinesi.
Il vantaggio competitivo della Cina
“Sul fronte del de-risking occidentale, non credo che la mossa eroda materialmente il potere di guadagno dei produttori cinesi nel breve termine”, spiega Dennis Ip, responsabile della ricerca presso Daiwa Capital Markets.
Secondo l’analista, i vantaggi competitivi della Cina superano ampiamente la semplice estrazione mineraria. Pechino gestisce infatti la separazione, la metallizzazione, la produzione di leghe, la realizzazione di magneti, la qualificazione dei clienti e solide economie di scala.
“I progetti occidentali vantano una grande importanza strategica, ma la costruzione procede lentamente, richiede ingenti capitali e affronta ancora vincoli strutturali”, aggiunge Ip. Anziché indebolire la presa di Pechino, l’escalation della pressione americana rischia paradossalmente di consolidarla. Nel breve e medio termine, il tentativo di diversificazione rafforza il potere di prezzo della Cina, poiché la catena industriale globale continua a dipendere dalle capacità di lavorazione e dai magneti cinesi.