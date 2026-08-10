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Piemonte

NUOVO REGINA MARGHERITA, VALLE (PD): “NEL 2023 CI DICEVANO CHE NON C’ERANO ONERI. OGGI IL CONTO POTENZIALE SFIORA I 730 MILIONI DI EURO” + ALLEGATO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - 10 agosto 2026 -"Nel dicembre 2023 il Consiglio regionale approvava il provvedimento che avviava lo scorporo del Regina Margherita dalla Città della Salute. Nella delibera si leggeva che "il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che gli eventuali oneri per l'attivazione verranno individuati con successivo atto della Giunta regionale e troveranno copertura nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale". Oggi, a distanza di oltre due anni, abbiamo provato a fare ciò che la Regione non ha mai fatto: mettere insieme tutte le possibili voci di costo dell'operazione."

È quanto dichiara il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Daniele Valle, che presenta il dossier "Quanto ci costa il nuovo Regina Margherita?", allegato al presente comunicato.

Il dossier individua nove diverse categorie di costo collegate al percorso di scorporo e alla prospettata realizzazione di una nuova struttura materno-infantile autonoma. Alcune sono già quantificabili, altre sono indicate dagli stessi documenti tecnici regionali come costi ancora da determinare.

472,5 milioni di euro di costi complessivi immediatamente quantificabili;

(AGENPARL)
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