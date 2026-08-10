(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Roma, 10 ago. – "La procedura della mini call veloce per il sostegno che il Ministero ha messo in atto in questi giorni, dando appena 48 ore ai docenti precari per decidere del proprio futuro e della propria vita è l'ennesima fotografia perfetta del fallimento di questo Governo Meloni sulla scuola pubblica. Siamo alla vigilia dell'anno scolastico e ci ritroviamo con centinaia di migliaia di cattedre ancora vacanti, con un precariato che ha superato ogni limite di decenza, e l'unica risposta che l'Esecutivo riesce a mettere in campo è una lotteria dell'ultimo minuto, a suon di click day. Questo non è di certo reclutamento, è accanimento burocratico. Si continua a penalizzare la scuola pubblica, si mortifica la continuità didattica, si costringono docenti specializzati a rincorrere una cattedra da una provincia all'altra, con il solito gioco delle tre carte che scarica sui più fragili le responsabilità di anni di mancate assunzioni. E a pagare sono sempre gli studenti, le famiglie e soprattutto il Sud, dove le cattedre di sostegno restano scoperte per mesi. Auspico che questa vergogna non passi sotto silenzio. Occorre fermare questa gestione emergenziale e garantire un piano straordinario di stabilizzazioni su tutti i posti vacanti e disponibili. La scuola non ha bisogno di toppe, ha bisogno di rispetto".
SCUOLA: ALOISIO (M5S): FARSA MINI CALL VELOCE PER SOSTEGNO UMILIA PRECARI E TRADISCE STUDENTI
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