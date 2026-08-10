Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

SCUOLA: ALOISIO (M5S): FARSA MINI CALL VELOCE PER SOSTEGNO UMILIA PRECARI E TRADISCE STUDENTI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Roma, 10 ago. – "La procedura della mini call veloce per il sostegno che il Ministero ha messo in atto in questi giorni, dando appena 48 ore ai docenti precari per decidere del proprio futuro e della propria vita è l'ennesima fotografia perfetta del fallimento di questo Governo Meloni sulla scuola pubblica. Siamo alla vigilia dell'anno scolastico e ci ritroviamo con centinaia di migliaia di cattedre ancora vacanti, con un precariato che ha superato ogni limite di decenza, e l'unica risposta che l'Esecutivo riesce a mettere in campo è una lotteria dell'ultimo minuto, a suon di click day. Questo non è di certo reclutamento, è accanimento burocratico. Si continua a penalizzare la scuola pubblica, si mortifica la continuità didattica, si costringono docenti specializzati a rincorrere una cattedra da una provincia all'altra, con il solito gioco delle tre carte che scarica sui più fragili le responsabilità di anni di mancate assunzioni. E a pagare sono sempre gli studenti, le famiglie e soprattutto il Sud, dove le cattedre di sostegno restano scoperte per mesi. Auspico che questa vergogna non passi sotto silenzio. Occorre fermare questa gestione emergenziale e garantire un piano straordinario di stabilizzazioni su tutti i posti vacanti e disponibili. La scuola non ha bisogno di toppe, ha bisogno di rispetto".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl