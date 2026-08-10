Caso Ranucci, Calderone: “garantismo e presunzione innocenza valgono anche per Lavitola”

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - “Anche per Lavitola valgono sempre le stesse regole. Si è innocenti fino alla definitività della sentenza. Il garantismo e la presunzione di innocenza non sono a intermittenza, come le luci di Natale. Ovviamente, se l’ipotesi di accusa dovesse essere confermata, un rigoroso esame di coscienza dovrebbero farselo tutti coloro che, in questi mesi, avevano individuato mandanti a destra e a manca. Rispettiamo il lavoro dei Magistrati, con la necessaria postura istituzionale”.
Così in una nota Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia.