Asp Agrigento, Delle Donne si insedia come Commissario. Savarino: “Buon lavoro, certa che saprà affrontare questo incarico con indubbia professionalità

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - lavoro, certa che saprà affrontare questo incarico con indubbia
professionalità"*
"Auguro buon lavoro ad Alessandro Delle Donne, che oggi si è insediato alla
guida dell'Asp di Agrigento con il ruolo di commissario straordinario.
Delle Donne, che vanta un curriculum di tutto rispetto, saprà affrontare
questo importante incarico con indubbia professionalità, equilibrio e senso
delle istituzioni, nell'interesse della comunità agrigentina, contribuendo
a rasserenare il clima e rafforzare l'azione dell'Azienda sanitaria,
rispondendo con efficacia ai bisogni del territorio e dei cittadini", lo
Tessera Odg 171486