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AEROPORTI. ZINZI (LEGA): “CAPODICHINO SOTTO STRESS, QUANTI ALTRI SEGNALI SERVONO A FICO PER CAPIRE CHE GRAZZANISE È LA SOLUZIONE?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - Roma, 9 ago. – "Quanto accaduto oggi all'aeroporto di Capodichino, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, merita innanzitutto che siano accertate con precisione dinamica ed eventuali responsabilità. Sarebbe sbagliato trarre conclusioni sull'incidente prima che questo avvenga. Ma c'è un dato che non possiamo continuare a ignorare: Capodichino è un'infrastruttura sottoposta a una pressione crescente. A dirlo oggi sono anche i rappresentanti dei lavoratori aeroportuali, che tornano a chiedere di accelerare sulla costruzione di un vero sistema aeroportuale campano e sull'apertura di Grazzanise.
È esattamente ciò che sosteniamo da tempo. E allora la domanda al presidente Fico è semplice: quanti altri segnali servono prima di comprendere che Grazzanise non è un problema da rinviare, ma una soluzione da costruire? Nessuno vuole ridimensionare Capodichino, che rappresenta una straordinaria infrastruttura per Napoli e per la Campania. Proprio per tutelarne il futuro dobbiamo liberarlo progressivamente da una pressione che rischia di diventare incompatibile con i suoi limiti strutturali e con un aeroporto inserito dentro un'area densamente urbanizzata.
Grazzanise significa aumentare la capacità aeroportuale complessiva della Campania, accompagnare la crescita dei flussi turistici, offrire nuove prospettive alla provincia di Caserta e costruire finalmente un sistema integrato con Capodichino e Salerno-Costa d'Amalfi. Il Governo e il ministro Matteo Salvini hanno rimesso Grazzanise al centro della programmazione. Dalla Regione non servono altri rinvii, altri 'vediamo', altri giochi delle tre carte sulle competenze. Un presidente di Regione non può limitarsi ad aspettare che qualcuno gli telefoni: deve indicare quale futuro vuole per il proprio territorio. Fico scelga: può continuare a essere il presidente dei rinvii e dei 'non so', oppure può accompagnare una scelta strategica per i prossimi decenni. Noi la nostra l'abbiamo fatta: Grazzanise non è il problema, è parte della soluzione per il futuro del sistema aeroportuale campano".

(AGENPARL)
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