(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2026 - Roma, 9 ago. – "Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Giannetti, carabiniere del Nucleo Radiomobile di Sondrio. In questo momento di immenso dolore, rivolgo la mia più sincera vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell'Arma. Ad Alessandro va il nostro commosso ricordo e la nostra profonda gratitudine per l'impegno e la dedizione con cui ha servito ogni giorno il nostro Paese".
Sondrio, Zoffili (Lega): “Profondo cordoglio per la scomparsa del carabiniere Alessandro Giannetti
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