Metrobus, la Città metropolitana ottiene dalla Regione 27,4 milioni di euro di Fondi FSC per realizzare il collegamento veloce tra Bologna e Baricella

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - [image: cittametroboridottoda10.jpg]
comunicato stampa | Bologna, 7 agosto 2026
di Fondi FSC per realizzare il collegamento veloce tra Bologna e Baricella
Colombo e interventi all'accesso nord dell'Interporto
Buone notizie per la mobilità sostenibile nell'area metropolitana
bolognese: nella graduatoria del bando finanziato con il Fondo sviluppo e
della Regione Emilia-Romagna, sono presenti tre importanti progetti
presentati dalla Città metropolitana. Si tratta del Metrobus San Donato tra
Bologna e Baricella (con un contributo di 27,4 milioni di euro), degli
interventi funzionali all'accesso nord all'Interporto – Lotto 3 (613 mila
Stralcio 2 (2,6 milioni di euro), per un contributo complessivo di oltre
30,6 milioni di euro.
"Grazie a questi interventi i cittadini e le cittadine dell'area
metropolitana potranno beneficiare di infrastrutture per la mobilità
moderne, sicure ed efficienti. – dichiarano la consigliera metropolitana
delegata alla Mobilità sostenibile e al Trasporto pubblico locale
integrato Simona
Larghetti, e Davide Dall'Omo, sindaco di Zola Predosa a supporto del
Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione
strade – In particolare, i sistemi Metrobus stanno rivoluzionando la
mobilità sulle medie distanze in diverse realtà italiane ed europee e
rappresentano perciò una soluzione ideale anche per i comuni della cintura
bolognese, per garantire una migliore accessibilità a Bologna. Con questa
prima linea dotiamo l'asse extraurbano della San Donato di un sistema di
trasporto collettivo più capiente ed efficiente".
Metrobus Bologna-Baricella
Verrà realizzato sull'esistente sede stradale in maniera da garantire
maggiore velocità e affidabilità al servizio attraverso interventi sui
percorsi, sulle attrezzature tecnologiche e infrastrutturali, sulla scelta
di mezzi e tecnologie adeguate, che risponderanno a criteri di
sostenibilità ambientale ed economica.
Gli interventi previsti per velocizzare e regolarizzare il servizio e per
migliorarne l'accessibilità sono di tipo infrastrutturale, tecnologici e di
segnaletica: ad esempio la realizzazione di corsie riservate, la modifica
della disciplina del traffico e della circolazione, la riorganizzazione
delle corsie di accumulo e svolta alle intersezioni, l'introduzione di
sistemi semaforici a priorità, anche a protezione degli attraversamenti
pedonali, la riqualificazione di tutte le banchine, l'installazione di
pensiline con dotazioni che ne migliorino il comfort, la sicurezza e
l'informazione all'utenza.
Sarà inoltre l'occasione per una riqualificazione complessiva dell'intero
canale stradale, per migliorare la qualità degli spazi e riequilibrare lo
spazio pubblico condiviso tra le varie modalità di trasporto. Per fare ciò
gli interventi previsti per il Metrobus riguardano anche il miglioramento
della rete dei collegamenti pedonali e degli spazi pubblici attraversati, e
permettono un passo avanti verso la realizzazione della linea #8 della rete
ciclabile Bicipolitana, che segue il tracciato del Metrobus, attraverso
l'inserimento di nuovi tratti di percorsi ciclabili e il miglioramento dei
tratti esistenti, funzionali all'accesso al corridoio e connesse tra loro e
con la rete ciclabile Bicipolitana.
Interporto
Il completamento degli interventi funzionali all'accesso nord
all'Interporto, cofinanziati con 800.000 euro dala Città metropolitana di
Bologna e – come quelli già realizzati negli anni passati, ovvero le 4
rotatorie sulle SP4, 42 e 44 nel Comune di San Giorgio di Piano –
realizzati a cura di Interporto, riguardano le opere nel centro abitato di
San Giorgio, ovvero la riqualificazione del tratto urbano della SP 4
riqualificazione e riorganizzazione della circolazione nell'area di
stralci della Nuova Galliera – SP 87, già realizzata tra la strada di
collegamento tra Corticella e Trebbo e la Trasversale di pianura (ex SP3,
oggi SS 253 bis).
Il secondo stralcio è l'adeguamento del breve collegamento esistente tra
di Castel Maggiore), che non sarà ricompreso nella futura Intermedia di