Metrobus, la Città metropolitana ottiene dalla Regione 27,4 milioni di euro di Fondi FSC per realizzare il collegamento veloce tra Bologna e Baricella

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comunicato stampa | Bologna, 7 agosto 2026

di Fondi FSC per realizzare il collegamento veloce tra Bologna e Baricella

Colombo e interventi all'accesso nord dell'Interporto

Buone notizie per la mobilità sostenibile nell'area metropolitana

bolognese: nella graduatoria del bando finanziato con il Fondo sviluppo e

della Regione Emilia-Romagna, sono presenti tre importanti progetti

presentati dalla Città metropolitana. Si tratta del Metrobus San Donato tra

Bologna e Baricella (con un contributo di 27,4 milioni di euro), degli

interventi funzionali all'accesso nord all'Interporto – Lotto 3 (613 mila

Stralcio 2 (2,6 milioni di euro), per un contributo complessivo di oltre

30,6 milioni di euro.

"Grazie a questi interventi i cittadini e le cittadine dell'area

metropolitana potranno beneficiare di infrastrutture per la mobilità

moderne, sicure ed efficienti. – dichiarano la consigliera metropolitana

delegata alla Mobilità sostenibile e al Trasporto pubblico locale

integrato Simona

Larghetti, e Davide Dall'Omo, sindaco di Zola Predosa a supporto del

Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione

strade – In particolare, i sistemi Metrobus stanno rivoluzionando la

mobilità sulle medie distanze in diverse realtà italiane ed europee e

rappresentano perciò una soluzione ideale anche per i comuni della cintura

bolognese, per garantire una migliore accessibilità a Bologna. Con questa

prima linea dotiamo l'asse extraurbano della San Donato di un sistema di

trasporto collettivo più capiente ed efficiente".

Metrobus Bologna-Baricella

Verrà realizzato sull'esistente sede stradale in maniera da garantire

maggiore velocità e affidabilità al servizio attraverso interventi sui

percorsi, sulle attrezzature tecnologiche e infrastrutturali, sulla scelta

di mezzi e tecnologie adeguate, che risponderanno a criteri di

sostenibilità ambientale ed economica.

Gli interventi previsti per velocizzare e regolarizzare il servizio e per

migliorarne l'accessibilità sono di tipo infrastrutturale, tecnologici e di

segnaletica: ad esempio la realizzazione di corsie riservate, la modifica

della disciplina del traffico e della circolazione, la riorganizzazione

delle corsie di accumulo e svolta alle intersezioni, l'introduzione di

sistemi semaforici a priorità, anche a protezione degli attraversamenti

pedonali, la riqualificazione di tutte le banchine, l'installazione di

pensiline con dotazioni che ne migliorino il comfort, la sicurezza e

l'informazione all'utenza.

Sarà inoltre l'occasione per una riqualificazione complessiva dell'intero

canale stradale, per migliorare la qualità degli spazi e riequilibrare lo

spazio pubblico condiviso tra le varie modalità di trasporto. Per fare ciò

gli interventi previsti per il Metrobus riguardano anche il miglioramento

della rete dei collegamenti pedonali e degli spazi pubblici attraversati, e

permettono un passo avanti verso la realizzazione della linea #8 della rete

ciclabile Bicipolitana, che segue il tracciato del Metrobus, attraverso

l'inserimento di nuovi tratti di percorsi ciclabili e il miglioramento dei

tratti esistenti, funzionali all'accesso al corridoio e connesse tra loro e

con la rete ciclabile Bicipolitana.

Interporto

Il completamento degli interventi funzionali all'accesso nord

all'Interporto, cofinanziati con 800.000 euro dala Città metropolitana di

Bologna e – come quelli già realizzati negli anni passati, ovvero le 4

rotatorie sulle SP4, 42 e 44 nel Comune di San Giorgio di Piano –

realizzati a cura di Interporto, riguardano le opere nel centro abitato di

San Giorgio, ovvero la riqualificazione del tratto urbano della SP 4

riqualificazione e riorganizzazione della circolazione nell'area di

stralci della Nuova Galliera – SP 87, già realizzata tra la strada di

collegamento tra Corticella e Trebbo e la Trasversale di pianura (ex SP3,

oggi SS 253 bis).

Il secondo stralcio è l'adeguamento del breve collegamento esistente tra

di Castel Maggiore), che non sarà ricompreso nella futura Intermedia di