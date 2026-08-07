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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Buoni educativi 0-3, Lacoppola scrive ai gestori dei Servizi educativi accreditati: “Disponibili a integrare i fondi della Regione per coprire il 100% dei posti a sostegno delle famiglie baresi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - BUONI EDUCATIVI 0-3

LACOPPOLA SCRIVE AI GESTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI ACCREDITATI:

"DISPONIBILI A INTEGRARE I FONDI DELLA REGIONE PER COPRIRE IL 100% DEI POSTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE BARESI"

Il finanziamento regionale copre, mediante Buoni educativi, una quota non inferiore all'80% dei posti disponibili in ciascuna struttura accreditata, con uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro.

"L'amministrazione comunale interviene, accogliendo l'invito della Regione e in sintonia con l'assessora regionale alla Conoscenza Silvia Miglietta, per ampliare per il prossimo anno l'offerta dei Buoni educativi, strumento di supporto alle famiglie e di conciliazione vita-lavoro ritenuto fondamentale da tanti genitori che fruiscono del servizio dei nidi paritari – spiega l'assessore Lacoppola – . Con questo intervento contiamo di supportare fino a un centinaio di famiglie, che al momento sarebbero escluse dall'accesso alla misura regionale, con l'obiettivo di garantire occasioni di crescita e di socialità anche per questi bambini. L'iniziativa dell'amministrazione, inoltre, consentirà al Comune di raggiungere gli obiettivi di servizio rispetto alla copertura di posti nei nidi, che quest'anno potrà contare, ci tengo a ricordarlo, anche sull'apertura dei primi quattro nuovi asili a Japigia, San Paolo, Palese e al Policlinico. In questa direzione, gli uffici comunali stanno continuando a lavorare, affinché siano avviate le prime procedure per l'iscrizione ai nuovi nidi subito dopo l'estate, con il coinvolgimento in primis delle famiglie dei bambini e della bambine già iscritti o in lista di attesa, per passare, successivamente, a mettere a bando tutti i posti rimasti disponibili nelle diverse strutture. Ci prepariamo, dunque, a un momento storico, in cui arriveranno risposte concrete per decine di famiglie, che troveranno accoglienza, spazi di socialità e percorsi educativi nelle strutture di Bari".

(AGENPARL)
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