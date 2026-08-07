Comunicazione dal Comando di Polizia Locale | MONOPATTINI ELETTRICI: 31 VIOLAZIONI SANZIONATE NEGLI ULTIMI GIORNI

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Buongiorno,
si trasmette nota a firma del Comando di Polizia Locale di Bellaria Igea
Marina.
Cordiali saluti.
Raffaele Rizzuti
MONOPATTINI ELETTRICI: GRAZIE ALL'IMPIEGO DI PERSONALE IN BORGHESE, 31
VIOLAZIONI SANZIONATE NEGLI ULTIMI GIORNI
Sono tanti i fronti che vedono impegnata la Polizia Locale di Bellaria Igea
Marina in questa estate 2026: rispetto ai quali Amministrazione Comunale e
fatto di presenza e presidio costante, l'impiego di politiche preventive e
al contempo servizi pianificati al fine di reprimere le situazioni di
irregolarità.
Nel pieno di una stagione turistica che vede in questo momento i cityuser di
Bellaria Igea Marina aumentati esponenzialmente, con annesso impatto sul
traffico veicolare, resta alta la guardia anche sulle strade e su ampie zone
del territorio interessate dal transito di veicoli a motore o elettrici.
E' in tale contesto che, negli ultimi giorni ed avvalendosi di personale
moto montato in abiti civili, la Polizia Locale ha contestato 31 violazioni
a conducenti di monopattini elettrici colti di fatto in flagranza;
violazioni relative al mancato utilizzo del casco obbligatorio, o legate ad
assicurazione e contrassegno identificativo.
Un'attività, quella orientata in particolare ai monopattini elettrici,
che trova collegamento normativo con l'entrata in vigore della Legge
degli stessi; allo stesso tempo, come sottolineato, essa si inserisce nel
più ampio quadro di operazioni e interventi che vedono la Polizia Locale
impegnata su più fronti, con l'ausilio anche dell'impiego programmato
di personale in servizio in borghese.