GIARDINO PER TUTTI AL PARCO COLETTA: DOMANI SERA CONCERTO DEI CAFFÈ HAVANA SAMBUCA LAMBRUSCO

SAMBUCA LAMBRUSCO *

*Ferrara, 7 agosto 2026 *- All'interno della rassegna Giardino per tutti,

in programma al Parco Coletta fino a domenica, è previsto il concerto del

gruppo folk Caffè Havana Sambuca Lambrusco con lo spettacolo Racconti di

Pianura: nove storie di uomini e donne della pianura emiliano-romagnola,

raccontate dalla voce del postino David.

Racconti di Pianura è il concerto narrazione in cui tra episodi veri e

leggende di paese, si intrecciano dialetti, canti popolari e frammenti di

vita quotidiana: la signora Emilia, Ramon il guardiano del Forte, il

partigiano Nives, il soldato Francesco, e altri personaggi che

restituiscono il respiro profondo del territorio padano. Un mosaico di

memoria, ironia e poesia, dove il confine tra realtà e racconto si fa

sottile come la nebbia di pianura.

Il gruppo, attivo dal 2006, è composto da Davide Cavicchi (voce), Luca

Piazzi (chitarra acustica e classica), Claudio Cristofori (basso e cori),

Daniele Cavicchi (batteria e cori), Francesca Stefanini (violino), Thomas

Monesi (fisarmonica e cori). Al mixer e suoni Daniele "Zippo" Santi, alle

luci Michele Cremonini.

Il concerto, ad ingresso libero, inizierà alle ore 21.00.

La sesta edizione di Giardino per tutti ha in programma, inoltre,

l'esibizione di Ferrara Film Orchestra (questa sera) e Instant Show con Luz

Dj e Yup Dj (domenica 9 agosto).