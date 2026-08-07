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Emilia Romagna

GIARDINO PER TUTTI AL PARCO COLETTA: DOMANI SERA CONCERTO DEI CAFFÈ HAVANA SAMBUCA LAMBRUSCO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - SAMBUCA LAMBRUSCO *

*Ferrara, 7 agosto 2026 *- All'interno della rassegna Giardino per tutti,
in programma al Parco Coletta fino a domenica, è previsto il concerto del
gruppo folk Caffè Havana Sambuca Lambrusco con lo spettacolo Racconti di
Pianura: nove storie di uomini e donne della pianura emiliano-romagnola,
raccontate dalla voce del postino David.

Racconti di Pianura è il concerto narrazione in cui tra episodi veri e
leggende di paese, si intrecciano dialetti, canti popolari e frammenti di
vita quotidiana: la signora Emilia, Ramon il guardiano del Forte, il
partigiano Nives, il soldato Francesco, e altri personaggi che
restituiscono il respiro profondo del territorio padano. Un mosaico di
memoria, ironia e poesia, dove il confine tra realtà e racconto si fa
sottile come la nebbia di pianura.

Il gruppo, attivo dal 2006, è composto da Davide Cavicchi (voce), Luca
Piazzi (chitarra acustica e classica), Claudio Cristofori (basso e cori),
Daniele Cavicchi (batteria e cori), Francesca Stefanini (violino), Thomas
Monesi (fisarmonica e cori). Al mixer e suoni Daniele "Zippo" Santi, alle
luci Michele Cremonini.

Il concerto, ad ingresso libero, inizierà alle ore 21.00.

La sesta edizione di Giardino per tutti ha in programma, inoltre,
l'esibizione di Ferrara Film Orchestra (questa sera) e Instant Show con Luz
Dj e Yup Dj (domenica 9 agosto).

(AGENPARL)
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