Palinsesto del canale satellitare da sabato 8 agosto a domenica 6 settembre

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Sabato 8 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Aula di Montecitorio
Cerimonia celebrativa del "Giorno del Ricordo"
Martedì 10 febbraio 2026
Ore 11.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 Sala del Mappamondo
Cerimonia del Ventaglio
Martedì 28 luglio 2026
Domenica 9 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala Aldo Moro
Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"
Mercoledì 6 maggio 2026
Ore 11.00 Sala della Lupa
80 anni Costituente – Seminari storici – La nascita della Repubblica nei lavori dell'Assemblea costituente
Giovedì 12 febbraio 2026
Ore 13.00 Sala della Regina
80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura cattolica
Giovedì 19 febbraio 2026
Lunedì 10 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 " La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli
Ore 11.00 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Speciale Salone del Libro, Torino 2026
Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Biografie Costituenti:
Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta
Martedì 11 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Aula di Montecitorio
Martedì 2 giugno 2026
Ore 13.00 Sala del Mappamondo
Cerimonia del Ventaglio
Martedì 28 luglio 2026
Mercoledì 12 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
Presentazione del Rapporto annuale – Agenzia del Demanio
Mercoledì 8 luglio 2026
Ore 11.30 Dentro l'IA
La Vicepresidente Anna Ascani dialoga con il Professor Luciano Floridi
Ore 12.00 Aula dei Gruppi parlamentari
Montecitorio. Un secolo d'arte
Mercoledì 15 aprile 2026
Ore 13.00 Sala della Regina
Relazione INPS
Giovedì 9 luglio 2026
Giovedì 13 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Aula di Montecitorio
Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente
(Rai Parlamento)
Giovedì 25 giugno 2026
Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 Sala della Regina
Mercoledì 27 maggio 2026
Venerdì 14 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
Relazione annuale Arera
Mercoledì 1° luglio 2026
Ore 11.30 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Speciale Salone del Libro, Torino 2026
Ore 13.00 Sala della Regina
Relazione annuale 2025 Garante protezione dati personali
Giovedì 2 luglio 2026
Sabato 15 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala del Refettorio
Shakespeare, Verona e il Veneto: mito memoria e immaginario
Martedì 7 luglio 2026
Ore 12.00 Aula dei Gruppi parlamentari
Montecitorio. Un secolo d'arte
Mercoledì 15 aprile 2026
Ore 13.00 Sala del Mappamondo
Cerimonia del Ventaglio
Martedì 28 luglio 2026
Domenica 16 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Aula di Montecitorio
Martedì 2 giugno 2026
Ore 11.30 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Biografie Costituenti:
Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta
Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 Aula di Montecitorio
Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente
(Rai Parlamento)
Giovedì 25 giugno 2026
Lunedì 17 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala Aldo Moro
Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"
Mercoledì 6 maggio 2026
Ore 11.00 Aula dei Gruppi parlamentari
Montecitorio. Un secolo d'arte
Mercoledì 15 aprile 2026
Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 Sala del Mappamondo
Cerimonia del Ventaglio
Martedì 28 luglio 2026
Martedì 18 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
Relazione OCF – Presentazione della relazione sull'attività svolta dall'Organismo nell'anno 2025
Martedì 7 luglio 2026
Ore 11.30 Sala Aldo Moro
Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"
Mercoledì 6 maggio 2026
Ore 12.00 " La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli
Ore 13.00 Aula dei Gruppi
Presentazione della relazione annuale 2026 AGCOM
Martedì 14 luglio 2026
Mercoledì 19 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura cattolica
Giovedì 19 febbraio 2026
Ore 11.30 Sala della Lupa
80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura comunista
Giovedì 26 marzo 2026
Ore 13.00 Sala della Regina
80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura socialista
Giovedì 16 aprile 2026
Giovedì 20 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala Aldo Moro
Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"
Mercoledì 6 maggio 2026
Ore 10.30 Documentari 80 anni di Costituzione – Francesco Oggiano
Ore 11.00 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Speciale Salone del Libro, Torino 2026
Ore 13.00 Aula di Montecitorio
Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente
(Rai Parlamento)
Giovedì 25 giugno 2026
Venerdì 21 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia
Mercoledì 13 maggio 2026
Ore 12.00 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 Sala della Regina
Mercoledì 27 maggio 2026
Sabato 22 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala del Mappamondo
Cerimonia del Ventaglio
Martedì 28 luglio 2026
Ore 11.30 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Biografie Costituenti:
Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta
Ore 12.30 Sala Aldo Moro
Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"
Mercoledì 6 maggio 2026
Ore 13.00 Aula dei Gruppi parlamentari
Montecitorio. Un secolo d'arte
Mercoledì 15 aprile 2026
Domenica 23 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Aula di Montecitorio
Martedì 2 giugno 2026
Ore 11.30 Aula dei Gruppi parlamentari
Montecitorio. Un secolo d'arte
Mercoledì 15 aprile 2026
Ore 13.00 Aula di Montecitorio
Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente
(Rai Parlamento)
Giovedì 25 giugno 2026
Lunedì 24 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala Aldo Moro
Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"
Mercoledì 6 maggio 2026
Ore 10.30 Documentari: 80 anni di Costituzione – Francesco Oggiano
Ore 11.00 " La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli
Ore 12.00 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 Documento
Video Podcast "La Seduta è Aperta" – Speciale Salone del Libro, Torino 2026
Martedì 25 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia
Mercoledì 13 maggio 2026
Ore 12.00 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Biografie Costituenti:
Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta
Ore 13.00 Sala della Regina
Mercoledì 27 maggio 2026
Mercoledì 26 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Aula di Montecitorio
Martedì 2 giugno 2026
Ore 13.00 Sala del Mappamondo
Cerimonia del Ventaglio
Martedì 28 luglio 2026
Giovedì 27 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura cattolica
Giovedì 19 febbraio 2026
Ore 11.30 Sala della Lupa
80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura comunista
Giovedì 26 marzo 2026
Ore 13.00 Sala della Regina
80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura socialista
Giovedì 16 aprile 2026
Venerdì 28 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
Relazione OCF – Presentazione della relazione sull'attività svolta dall'Organismo nell'anno 2025
Martedì 7 luglio 2026
Ore 11.30 Sala Aldo Moro
Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"
Mercoledì 6 maggio 2026
Ore 12.00 " La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli
Ore 13.00 Aula dei Gruppi
Presentazione della relazione annuale 2026 AGCOM
Martedì 14 luglio 2026
Sabato 29 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Aula di Montecitorio
Cerimonia celebrativa del "Giorno del Ricordo"
Martedì 10 febbraio 2026
Ore 11.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 Sala del Mappamondo
Cerimonia del Ventaglio
Martedì 28 luglio 2026
Domenica 30 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 " La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli
Ore 11.00 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Speciale Salone del Libro, Torino 2026
Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Biografie Costituenti:
Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta
Lunedì 31 Agosto 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Aula di Montecitorio
Martedì 2 giugno 2026
Ore 11.30 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Biografie Costituenti:
Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta
Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 Aula di Montecitorio
Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente
(Rai Parlamento)
Giovedì 25 giugno 2026
Martedì 1 Settembre 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala del Refettorio
Shakespeare, Verona e il Veneto: mito memoria e immaginario
Martedì 7 luglio 2026
Ore 12.00 Aula dei Gruppi parlamentari
Montecitorio. Un secolo d'arte
Mercoledì 15 aprile 2026
Ore 13.00 Sala del Mappamondo
Cerimonia del Ventaglio
Martedì 28 luglio 2026
Mercoledì 2 Settembre 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
Presentazione del Rapporto annuale – Agenzia del Demanio
Mercoledì 8 luglio 2026
Ore 11.30 Dentro l'IA
La Vicepresidente Anna Ascani dialoga con il Professor Luciano Floridi
Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop
Ore 13.00 Sala della Regina
Relazione INPS
Giovedì 9 luglio 2026
Giovedì 3 Settembre 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
Relazione annuale Arera
Mercoledì 1° luglio 2026
Ore 11.30 Sala Aldo Moro
Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"
Mercoledì 6 maggio 2026
Ore 12.30 Aula dei Gruppi parlamentari
Montecitorio. Un secolo d'arte
Mercoledì 15 aprile 2026
Ore 13.30 Aula dei Gruppi
Presentazione della relazione annuale 2026 AGCOM
Martedì 14 luglio 2026
Venerdì 4 Settembre 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Regina
Digitale per crescere
Mercoledì 1° luglio 2026
Ore 13.00 Sala del Mappamondo
Cerimonia del Ventaglio
Martedì 28 luglio 2026
Sabato 5 Settembre 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala Aldo Moro
Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"
Mercoledì 6 maggio 2026
Ore 11.00 Sala della Lupa
80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura comunista
Giovedì 26 marzo 2026
Ore 12.30 "La Seduta è Aperta"
Video Podcast – Biografie Costituenti:
Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta
Ore 13.00 Sala della Regina
80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura socialista
Giovedì 16 aprile 2026
Domenica 6 Settembre 2026
Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)
Ore 09.00 Documentari
Ore 10.00 Sala della Lupa
80 anni Costituente – Seminari storici – La nascita della Repubblica nei lavori dell'Assemblea costituente
Giovedì 12 febbraio 2026
Ore 11.30 Aula dei Gruppi parlamentari
Montecitorio. Un secolo d'arte
Mercoledì 15 aprile 2026
Ore 13.00 Aula di Montecitorio
Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente
(Rai Parlamento)
Giovedì 25 giugno 2026