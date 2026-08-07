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Palinsesto del canale satellitare da sabato 8 agosto a domenica 6 settembre

RedazioneBy Nessun commento10 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Sabato 8 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Aula di Montecitorio

Cerimonia celebrativa del "Giorno del Ricordo"

Martedì 10 febbraio 2026

Ore 11.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 Sala del Mappamondo

Cerimonia del Ventaglio

Martedì 28 luglio 2026

Domenica 9 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala Aldo Moro

Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"

Mercoledì 6 maggio 2026

Ore 11.00 Sala della Lupa

80 anni Costituente – Seminari storici – La nascita della Repubblica nei lavori dell'Assemblea costituente

Giovedì 12 febbraio 2026

Ore 13.00 Sala della Regina

80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura cattolica

Giovedì 19 febbraio 2026

Lunedì 10 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 " La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli

Ore 11.00 "La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Speciale Salone del Libro, Torino 2026

Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 "La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Biografie Costituenti:

Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta

Martedì 11 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Aula di Montecitorio

Martedì 2 giugno 2026

Ore 13.00 Sala del Mappamondo

Cerimonia del Ventaglio

Martedì 28 luglio 2026

Mercoledì 12 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

Presentazione del Rapporto annuale – Agenzia del Demanio

Mercoledì 8 luglio 2026

Ore 11.30 Dentro l'IA

La Vicepresidente Anna Ascani dialoga con il Professor Luciano Floridi

Ore 12.00 Aula dei Gruppi parlamentari

Montecitorio. Un secolo d'arte

Mercoledì 15 aprile 2026

Ore 13.00 Sala della Regina

Relazione INPS

Giovedì 9 luglio 2026

Giovedì 13 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Aula di Montecitorio

Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente

(Rai Parlamento)

Giovedì 25 giugno 2026

Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 Sala della Regina

Mercoledì 27 maggio 2026

Venerdì 14 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

Relazione annuale Arera

Mercoledì 1° luglio 2026

Ore 11.30 "La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Speciale Salone del Libro, Torino 2026

Ore 13.00 Sala della Regina

Relazione annuale 2025 Garante protezione dati personali
Giovedì 2 luglio 2026

Sabato 15 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala del Refettorio

Shakespeare, Verona e il Veneto: mito memoria e immaginario

Martedì 7 luglio 2026

Ore 12.00 Aula dei Gruppi parlamentari

Montecitorio. Un secolo d'arte

Mercoledì 15 aprile 2026

Ore 13.00 Sala del Mappamondo

Cerimonia del Ventaglio

Martedì 28 luglio 2026

Domenica 16 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Aula di Montecitorio

Martedì 2 giugno 2026

Ore 11.30 "La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Biografie Costituenti:

Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta

Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 Aula di Montecitorio

Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente

(Rai Parlamento)

Giovedì 25 giugno 2026

Lunedì 17 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala Aldo Moro

Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"

Mercoledì 6 maggio 2026

Ore 11.00 Aula dei Gruppi parlamentari

Montecitorio. Un secolo d'arte

Mercoledì 15 aprile 2026

Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 Sala del Mappamondo

Cerimonia del Ventaglio

Martedì 28 luglio 2026

Martedì 18 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

Relazione OCF – Presentazione della relazione sull'attività svolta dall'Organismo nell'anno 2025

Martedì 7 luglio 2026

Ore 11.30 Sala Aldo Moro

Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"

Mercoledì 6 maggio 2026

Ore 12.00 " La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli

Ore 13.00 Aula dei Gruppi

Presentazione della relazione annuale 2026 AGCOM

Martedì 14 luglio 2026

Mercoledì 19 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura cattolica

Giovedì 19 febbraio 2026

Ore 11.30 Sala della Lupa

80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura comunista

Giovedì 26 marzo 2026

Ore 13.00 Sala della Regina

80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura socialista

Giovedì 16 aprile 2026

Giovedì 20 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala Aldo Moro

Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"

Mercoledì 6 maggio 2026

Ore 10.30 Documentari 80 anni di Costituzione – Francesco Oggiano

Ore 11.00 "La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Speciale Salone del Libro, Torino 2026

Ore 13.00 Aula di Montecitorio

Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente

(Rai Parlamento)

Giovedì 25 giugno 2026

Venerdì 21 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia

Mercoledì 13 maggio 2026

Ore 12.00 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 Sala della Regina

Mercoledì 27 maggio 2026

Sabato 22 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala del Mappamondo

Cerimonia del Ventaglio

Martedì 28 luglio 2026

Ore 11.30 "La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Biografie Costituenti:

Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta

Ore 12.30 Sala Aldo Moro

Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"

Mercoledì 6 maggio 2026

Ore 13.00 Aula dei Gruppi parlamentari

Montecitorio. Un secolo d'arte

Mercoledì 15 aprile 2026

Domenica 23 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Aula di Montecitorio

Martedì 2 giugno 2026

Ore 11.30 Aula dei Gruppi parlamentari

Montecitorio. Un secolo d'arte

Mercoledì 15 aprile 2026

Ore 13.00 Aula di Montecitorio

Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente

(Rai Parlamento)

Giovedì 25 giugno 2026

Lunedì 24 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala Aldo Moro

Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"

Mercoledì 6 maggio 2026

Ore 10.30 Documentari: 80 anni di Costituzione – Francesco Oggiano

Ore 11.00 " La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli

Ore 12.00 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 Documento

Video Podcast "La Seduta è Aperta" – Speciale Salone del Libro, Torino 2026

Martedì 25 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia

Mercoledì 13 maggio 2026

Ore 12.00 "La Seduta è Aperta"

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Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta

Ore 13.00 Sala della Regina

Mercoledì 27 maggio 2026

Mercoledì 26 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Aula di Montecitorio

Martedì 2 giugno 2026

Ore 13.00 Sala del Mappamondo

Cerimonia del Ventaglio

Martedì 28 luglio 2026

Giovedì 27 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura cattolica

Giovedì 19 febbraio 2026

Ore 11.30 Sala della Lupa

80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura comunista

Giovedì 26 marzo 2026

Ore 13.00 Sala della Regina

80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura socialista

Giovedì 16 aprile 2026

Venerdì 28 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

Relazione OCF – Presentazione della relazione sull'attività svolta dall'Organismo nell'anno 2025

Martedì 7 luglio 2026

Ore 11.30 Sala Aldo Moro

Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"

Mercoledì 6 maggio 2026

Ore 12.00 " La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli

Ore 13.00 Aula dei Gruppi

Presentazione della relazione annuale 2026 AGCOM

Martedì 14 luglio 2026

Sabato 29 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Aula di Montecitorio

Cerimonia celebrativa del "Giorno del Ricordo"

Martedì 10 febbraio 2026

Ore 11.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 Sala del Mappamondo

Cerimonia del Ventaglio

Martedì 28 luglio 2026

Domenica 30 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 " La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Le 21 Costituenti raccontate da Patrizia Gabrielli

Ore 11.00 "La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Speciale Salone del Libro, Torino 2026

Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 "La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Biografie Costituenti:

Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta

Lunedì 31 Agosto 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Aula di Montecitorio

Martedì 2 giugno 2026

Ore 11.30 "La Seduta è Aperta"

Video Podcast – Biografie Costituenti:

Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta

Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 Aula di Montecitorio

Cerimonia celebrativa della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente

(Rai Parlamento)

Giovedì 25 giugno 2026

Martedì 1 Settembre 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala del Refettorio

Shakespeare, Verona e il Veneto: mito memoria e immaginario

Martedì 7 luglio 2026

Ore 12.00 Aula dei Gruppi parlamentari

Montecitorio. Un secolo d'arte

Mercoledì 15 aprile 2026

Ore 13.00 Sala del Mappamondo

Cerimonia del Ventaglio

Martedì 28 luglio 2026

Mercoledì 2 Settembre 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

Presentazione del Rapporto annuale – Agenzia del Demanio

Mercoledì 8 luglio 2026

Ore 11.30 Dentro l'IA

La Vicepresidente Anna Ascani dialoga con il Professor Luciano Floridi

Ore 12.30 Il Prequel della Costituzione – Geopop

Ore 13.00 Sala della Regina

Relazione INPS

Giovedì 9 luglio 2026

Giovedì 3 Settembre 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

Relazione annuale Arera

Mercoledì 1° luglio 2026

Ore 11.30 Sala Aldo Moro

Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"

Mercoledì 6 maggio 2026

Ore 12.30 Aula dei Gruppi parlamentari

Montecitorio. Un secolo d'arte

Mercoledì 15 aprile 2026

Ore 13.30 Aula dei Gruppi

Presentazione della relazione annuale 2026 AGCOM

Martedì 14 luglio 2026

Venerdì 4 Settembre 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Regina

Digitale per crescere

Mercoledì 1° luglio 2026

Ore 13.00 Sala del Mappamondo

Cerimonia del Ventaglio

Martedì 28 luglio 2026

Sabato 5 Settembre 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala Aldo Moro

Inaugurazione mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio"

Mercoledì 6 maggio 2026

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80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura comunista

Giovedì 26 marzo 2026

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Giuseppe Ermini e Giuliano Pajetta

Ore 13.00 Sala della Regina

80 anni Costituente – Ciclo di seminari – La cultura socialista

Giovedì 16 aprile 2026

Domenica 6 Settembre 2026

Ore 9.00 (replica ore 14.00 e ore 20.00)

Ore 09.00 Documentari

Ore 10.00 Sala della Lupa

80 anni Costituente – Seminari storici – La nascita della Repubblica nei lavori dell'Assemblea costituente

Giovedì 12 febbraio 2026

Ore 11.30 Aula dei Gruppi parlamentari

Montecitorio. Un secolo d'arte

Mercoledì 15 aprile 2026

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(AGENPARL)
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Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

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