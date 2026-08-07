Piacenza, 7 agosto 2026

*Oggetto: **Scuole cittadine, a disposizione 12 mila euro per le iniziative

che promuovano stili di vita attivi e sostenibili*

Le *scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado* con sede in città,

statali e paritarie, hanno tempo fino all'*8 settembre* per aderire

all'avviso pubblico promosso dal Comune di Piacenza, che nell'ambito del

progetto "*Liberi di muoversi"* *- rientrante** n*el *Piano di zona per la

salute e il benessere sociale** – *mette a disposizione *12 mila euro* per

iniziative educative dedicate alla promozione di stili di vita attivi e

sostenibili.

Il bando si riferisce in particolare alla Settimana europea della Mobilità,

che ricorre tra il 16 e il 22 settembre, ma i contributi potranno essere

a valorizzare il ruolo dei *Mobility Manager scolastici* ed è inserita

nel *Protocollo

per la promozione dell'attività fisica e della mobilità sostenibile a

scuola*, sottoscritto dall'Amministrazione insieme ad Azienda Usl, Ufficio

Scolastico Territoriale e Federazione Italiana Medici Pediatri di Piacenza,

all'interno delle attività coordinate dal *Ceas* *Infoambiente* del Comune.

Tra le *iniziative che possono essere oggetto di contributo**, si segnalano

diverse alternative: * l'organizzazione di giornate tematiche "Tutti a

scuola a piedi o in bicicletta", la partecipazione al "Giretto d'Italia"

che ogni anno misura la quota di studenti e lavoratori che si spostano con

mezzi amici dell'ambiente in ambito urbano, l'attivazione del Pedibus, la

valorizzazione dei cortili scolastici a favore della mobilità sostenibile,

l'organizzazione di laboratori di progettazione degli spazi antistanti alle

scuole come luoghi di incontro e dialogo con la città, l'attività

didattica improntata

alla sicurezza stradale, l'adozione di regolamenti interni per la

promozione della mobilità sostenibile, le "esplorazioni urbane" incentrate

sull'obiettivo dell'accessibilità per tutte le persone, le uscite

didattiche a piedi, in bicicletta o con autobus urbani di linea, la

realizzazione di podcast, reels e di sfide tra gli studenti o fra classi

sul tema, l'invio di informative alle famiglie sull'importanza di scegliere

modalità attive di spostamento.

Il *Ceas Infoambiente* resta a disposizione – rivolgendosi ai numeri

coprogettazione di ulteriori laboratori didattici pensati specificamente