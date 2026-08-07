Comunicato stampa “Successo per il Concerto di Mariella Nava a Gualdo Tadino

*Una notte di grande poesia a Gualdo Tadino: l'intimo e potente concerto

di Mariella Nava*

6 agosto, in un salotto d'eccezione sotto le stelle. Complice la

suggestiva cornice della Cattedrale di San Benedetto a fare da sfondo,

il pubblico di Gualdo Tadino si è lasciato completamente trasportare

dall'armonia vibrante, dalla delicatezza e dalla forte pregnanza dei

testi di Mariella Nava, una delle penne più raffinate ed eleganti della

canzone d'autore italiana.

​L'artista tarantina ha regalato una performance intensa e generosa,

ripercorrendo oltre trent'anni di successi straordinari. La serata non è

stata un semplice concerto, ma un vero e proprio racconto in musica e

parole: la Nava ha intrecciato l'esecuzione dei suoi brani ad

emozionanti aneddoti legati alle sue partecipazioni al Festival di

Sanremo — indimenticabili la sua /Così è la vita/, terza sul podio nel

1999, e la toccante /Mendicante/ — e alle prestigiose collaborazioni che

hanno segnato la storia della musica italiana. Dalla sua sensibilità

creativa sono nati capolavori immortali donati a voci sacre del panorama

musicale, tra cui /Spalle al muro/ per Renato Zero, /Per amore/ scritta

per Andrea Bocelli, fino alle collaborazioni con icone del calibro di

Mina, Ornella Vanoni e Loredana Bertè.

​L'evento, promosso dal Comune di Gualdo Tadino all'interno del

cartellone delle progettualità estive e organizzato ad ingresso libero,

ha registrato una partecipazione calorosa ed attenta, a testimonianza di

quanto la musica d'autore sappia ancora toccare le corde più intime

dell'anima.

​A margine dell'evento, l'*Assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi* ha

espresso profonda soddisfazione per la riuscita della serata: "o/spitare

un'artista del calibro di Mariella Nava nella nostra splendida Piazza è

stato un grande motivo di orgoglio. Una serata di altissimo valore

culturale ed emotivo, capace di unire diverse generazioni nel segno

della grande musica d'autore. Questa iniziativa conferma la volontà

dell'Amministrazione Comunale di valorizzare il centro storico e

proporre eventi estivi di grande qualità, accessibili a tutti e capaci

di regalare momenti indimenticabili alla nostra comunità e ai tanti

visitatori."/