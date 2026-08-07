Comunicato stampa “Successo per il Concerto di Mariella Nava a Gualdo Tadino

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - *Una notte di grande poesia a Gualdo Tadino: l'intimo e potente concerto
di Mariella Nava*
6 agosto, in un salotto d'eccezione sotto le stelle. Complice la
suggestiva cornice della Cattedrale di San Benedetto a fare da sfondo,
il pubblico di Gualdo Tadino si è lasciato completamente trasportare
dall'armonia vibrante, dalla delicatezza e dalla forte pregnanza dei
testi di Mariella Nava, una delle penne più raffinate ed eleganti della
canzone d'autore italiana.
L'artista tarantina ha regalato una performance intensa e generosa,
ripercorrendo oltre trent'anni di successi straordinari. La serata non è
stata un semplice concerto, ma un vero e proprio racconto in musica e
parole: la Nava ha intrecciato l'esecuzione dei suoi brani ad
emozionanti aneddoti legati alle sue partecipazioni al Festival di
Sanremo — indimenticabili la sua /Così è la vita/, terza sul podio nel
1999, e la toccante /Mendicante/ — e alle prestigiose collaborazioni che
hanno segnato la storia della musica italiana. Dalla sua sensibilità
creativa sono nati capolavori immortali donati a voci sacre del panorama
musicale, tra cui /Spalle al muro/ per Renato Zero, /Per amore/ scritta
per Andrea Bocelli, fino alle collaborazioni con icone del calibro di
Mina, Ornella Vanoni e Loredana Bertè.
L'evento, promosso dal Comune di Gualdo Tadino all'interno del
cartellone delle progettualità estive e organizzato ad ingresso libero,
ha registrato una partecipazione calorosa ed attenta, a testimonianza di
quanto la musica d'autore sappia ancora toccare le corde più intime
dell'anima.
A margine dell'evento, l'*Assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi* ha
espresso profonda soddisfazione per la riuscita della serata: "o/spitare
un'artista del calibro di Mariella Nava nella nostra splendida Piazza è
stato un grande motivo di orgoglio. Una serata di altissimo valore
culturale ed emotivo, capace di unire diverse generazioni nel segno
della grande musica d'autore. Questa iniziativa conferma la volontà
dell'Amministrazione Comunale di valorizzare il centro storico e
proporre eventi estivi di grande qualità, accessibili a tutti e capaci
di regalare momenti indimenticabili alla nostra comunità e ai tanti
visitatori."/