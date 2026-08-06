Agricoltura, Marchetti (Lega): “Più tutela e valorizzazione per i paesaggi rurali storici

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - rurali storici. Un'opportunità concreta anche per l'Umbria"
"Ho sottoscritto con convinzione l'ordine del giorno al decreto Coltiva
Italia, accolto dal Governo, che rafforza il Registro nazionale dei
paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle
conoscenze tradizionali.
Si tratta di un passo importante, perché il Registro nazionale diventerà il
punto di riferimento per la preselezione delle candidature italiane ai
riconoscimenti UNESCO e al programma GIAHS della FAO, creando un percorso
privilegiato verso i più importanti riconoscimenti internazionali.
Per l'Umbria è una notizia particolarmente significativa. Nel Registro
nazionale è infatti già inserita la Fascia pedemontana olivata
Assisi-Spoleto, che comprende i comuni di Assisi, Spello, Foligno, Trevi,
Campello sul Clitunno e Spoleto.
Questo significa rafforzare il percorso che può favorire la candidatura dei
nostri territori ai più prestigiosi riconoscimenti internazionali, con
positive ricadute in termini di visibilità, promozione e attrattività.
Un'opportunità importante per valorizzare le nostre eccellenze agricole,
sostenere il turismo e preservare un patrimonio paesaggistico e culturale
che rappresenta una parte fondamentale dell'identità italiana.
L'agricoltura non è soltanto produzione: è storia, cultura, tradizione e
cura del territorio. Valorizzare questi paesaggi significa investire nel
futuro delle nostre comunità e dare il giusto riconoscimento al lavoro di
generazioni di agricoltori che hanno modellato e custodito il nostro
territorio".