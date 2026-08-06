Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Agricoltura, Marchetti (Lega): “Più tutela e valorizzazione per i paesaggi rurali storici

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - rurali storici. Un'opportunità concreta anche per l'Umbria"

"Ho sottoscritto con convinzione l'ordine del giorno al decreto Coltiva
Italia, accolto dal Governo, che rafforza il Registro nazionale dei
paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle
conoscenze tradizionali.

Si tratta di un passo importante, perché il Registro nazionale diventerà il
punto di riferimento per la preselezione delle candidature italiane ai
riconoscimenti UNESCO e al programma GIAHS della FAO, creando un percorso
privilegiato verso i più importanti riconoscimenti internazionali.

Per l'Umbria è una notizia particolarmente significativa. Nel Registro
nazionale è infatti già inserita la Fascia pedemontana olivata
Assisi-Spoleto, che comprende i comuni di Assisi, Spello, Foligno, Trevi,
Campello sul Clitunno e Spoleto.

Questo significa rafforzare il percorso che può favorire la candidatura dei
nostri territori ai più prestigiosi riconoscimenti internazionali, con
positive ricadute in termini di visibilità, promozione e attrattività.
Un'opportunità importante per valorizzare le nostre eccellenze agricole,
sostenere il turismo e preservare un patrimonio paesaggistico e culturale
che rappresenta una parte fondamentale dell'identità italiana.

L'agricoltura non è soltanto produzione: è storia, cultura, tradizione e
cura del territorio. Valorizzare questi paesaggi significa investire nel
futuro delle nostre comunità e dare il giusto riconoscimento al lavoro di
generazioni di agricoltori che hanno modellato e custodito il nostro
territorio".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl